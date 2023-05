"Entró caminando y lo entregan en un cajón": Presentan querella por muerte de adulto mayor en hospital clínico de Viña

03 may. 2023 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la familia de un adulto mayor que la semana pasada falleció al interior del Hospital Clínico de Viña del Mar tras una caída, a solo horas de ser dado alta luego de una operación, presentó una querella criminal por el delito de homicidio culposo en contra de quienes resulten responsables.

El caso

La víctima, Juan Sepúlveda, de 67 años, ingresó al recinto privado el lunes 24 de abril por una intervención a la próstata, operación que, asegura su familia, se realizó con óptimos resultados.

"Mi padre se encontraba en excelentes condiciones post operación. Yo lo visitaba desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Conversábamos, tengo fotografías con él. Mi papá estaba súper bien, con muy buena energía", señaló su hija, Viviana Sepúlveda.

Sin embargo, todo cambió tres días después, el jueves 27, luego que Viviana se fuera del recinto hospitalario a las 16:15 horas, momento en el que afirma que su padre permanecía en buen estado.

Una vez que llegó a su casa en la comuna de Concón, a las 17:22 horas, él la llamó por teléfono para preguntarle cómo estaba y para decirle que quería ir al baño, tras lo cual habría tocado el timbre para ser atendido.

"Él no podía ir solo al baño, porque estaba con sondas y con drenaje. No sé qué pasó en ese momento", indicó su hija. Luego de eso, comenzó la pesadilla.

"A las 17:35, lo que dice la epicrisis, es que hubo un llamado de alto parlante y a mi papá lo asistieron. Tengo una llamada a las 17:44 horas de la clínica y me dicen que mi papá tuvo un accidente, y yo le digo '¡Cómo! Si yo me fui hace una hora. Cómo mi papá va a tener un accidente si no se puede levantar'".

En ese instante, "me llama una enfermera personal y me dice 'apúrense, que tu papá está en la UCI'. Uno en ese momento no entiende nada", manifestó.

Viviana es firme en su versión, y asegura que "cuando me fui (mi padre) estaba 'impeque', y cuando llegué a la UCI, estaba lleno de moretones".

"No es posible que entre caminando y me lo entreguen en un cajón"

Augusto Sepúlveda, otro hijo de la víctima, indicó que "mi papá estaba atendiéndose por la ley AUGE, se cumplió el plazo y se gatilla una compra de servicio a esta clínica. Mi papá no se atendió aquí porque él quería, sino que le impusieron esta clínica para operarse. Todos sabíamos las negligencias que ha cometido esta clínica, porque es vox populi".

"No es posible que mi papá entre caminando a esta clínica y cuatro días después me lo entreguen en un cajón, sin ninguna información. No tenemos ninguna cosa clara", expresó.

"A quién le dicen que el día viernes le van a dar el alta y muere el día anterior. A nadie que está sano. (...) Aquí hubo irregularidades que había que investigar, no se puede quedar así", añadió.

La querella

Patricio Pérez, abogado querellante, señaló que la acción judicial "tiene como primera intención dilucidar qué es lo que efectivamente ocurrió al interior de la clínica".

"Cómo pudo suceder que una persona que entró después de hacerse una serie de batería de exámenes, establecieron su idoneidad para ser sometida a una operación, que salió exitosa de dicha operación, que estaba concluyendo postoperatorio en vísperas de salir de la clínica, y, a minutos de haber tenido una conversación con su hija, resulta que termina sufriendo una caída presumiblemente (...), que en definitiva supone una negligencia de alguien".