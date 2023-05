"Sería un Estado dentro de un Estado": Valencia rechaza ante la Comisión Experta una Fiscalía de Asuntos Internos

03 may. 2023 - 01:34 hrs.

¿Qué pasó?

Con la presentación del Fiscal Nacional Ángel Valencia, la subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos de la Comisión Experta comenzó el debate del capítulo IX relativo al Ministerio Público.



En la presentación, el persecutor abordó las enmiendas presentadas para discusión y votación en particular a las normas ya aprobadas en general, destacando el análisis y alcance que se propone con la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad y una Fiscalía de Asuntos Internos, entre otras materias ingresadas a dicho apartado.

El rechazo del Fiscal Nacional

Valencia destacó los aspectos existentes que se mantienen en la nueva propuesta de texto constitucional, rescatando lo que está vigente y funciona, “donde no era conveniente innovar”, expresó.

Respecto a la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos, expuso los procedimientos que actualmente se encuentran establecidos para dichas materias. La creación de una fiscalía de este tipo “podría causar problemas en la propia persecución de asuntos internos. Podría debilitar normas internas y debilitar investigaciones en curso”.



En el mismo tema, el fiscal nacional indicó que valora la propuesta, como una forma de avanzar en materias de transparencia y control interno. “Compartimos la importancia de crear una institucionalidad para los asuntos internos del Ministerio Público”.



“La ley permite que el fiscal nacional asigne a un fiscal regional para la investigación interna. Creemos que la Fiscalía Supraterritorial debería asumir las investigaciones de este tipo”, manifestó Valencia



Además, el fiscal nacional detalló que esta nueva Fiscalía de Asuntos Internos concentraría la investigación en una sola persona, no habría contrapesos en la investigación, con una falta de relación jerárquica. “Sería mejor diluir (no personalizar) en una Fiscalía Supraterritorial, teniendo como objetivo despersonalizar la investigación”, dijo.



“Me preocupa que tenga un nombramiento diferente. Sería un Estado dentro de un Estado. Sería preferible diluir (la acción interna), e incorporarlo dentro de otra fiscalía”, enfatizó Valencia.



“Compartimos la creación de un Consejo Consultivo (ciudadanía y sociedad civil), pero no para asuntos internos de la Fiscalía”, indicó Valencia, quien agregó que “escuchar antes -a este nuevo consejo-, nos parece que podría entorpecer la investigación y debilitar la posición del Ministerio Público”. Además, expuso que se podría introducir en las acciones propias del Ministerio Público, lo cual podría convertirse en “una etapa que no aporta y enlentece”.



En cuanto a la integración del Consejo Consultivo, Valencia señaló que “se deberían establecer -en la constitución-, criterios generales para su integración y dejar a la ley la determinación de funciones e integrantes (académicos, agrupaciones de víctimas, representantes municipios y organizaciones de la sociedad civil)”.



De igual forma, aseguró que una de las debilidades que hoy presenta el Ministerio Público es el arraigo con la ciudadanía. “Debemos tener un órgano que nos permita escuchar a la ciudadanía. Más que debilidades técnicas, debería resolver mecanismos obligatorios para escuchar a la ciudadanía”.



Respeto a la creación de una nueva Fiscalía de Alta Complejidad (con carácter supraterritorial), Valencia manifestó que resulta de gran importancia poder determinar su accionar y las materias que serán definidas como de “alta complejidad, más allá de la forma que sea definida, teniendo en consideración la estructura y límites geográficos”.



En la sesión, además, se abordó el alcance de la palabra Alta Complejidad o Supraterritorial, lo anterior bajo un organismo que se propone establecer con rango constitucional.

