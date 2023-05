Alcaldesa Hassler por polémica sobre exclínica Sierra Bella: "He hecho entrega voluntaria de mi teléfono"

02 may. 2023 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, abordó la incautación que hizo la PDI de una serie de aparatos electrónicos, como computadores y celulares, en el marco de la indagatoria por presuntas irregularidades en la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

¿Qué dijo Irací Hassler?

La jefa comunal, a días del operativo donde se incautó su computador de trabajo, y no su móvil, aclaró que con posterioridad a ello sí hizo una "entrega voluntaria de mi teléfono celular y no sólo eso, también he hecho entrega voluntaria de mis cuentas bancarias, incluyendo en ello la libreta de ahorro de vivienda y Cuenta Rut".

"Aquí somos un municipio y yo, particularmente, una persona que va a colaborar con la justicia. Nos parece fundamental, es lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir colaborando con la investigación", sumó.

En la misma línea, Hassler sostuvo que "han sido entregados estos elementos de manera posterior (al operativo), para poder ponerlos a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, a propósito de una denuncia que ha sido realizada".

"Todo esto, después de la decisión que tomamos con el concejo municipal de poder fortalecer la salud pública de la comuna de Santiago, votación que fue llevada adelante con diez votos a favor, una abstención y ningún rechazo. Sin duda, después de las denuncias colaboraremos con la investigación", añadió.

"Responderemos ante cualquier acción legal"

A propósito de la demanda que interpondrían los dueños del inmueble en cuestión por incumplimiento de contrato tras la retractación en la compra, la alcaldesa señaló que "como municipio de Santiago responderemos ante cualquier acción legal y además tomaremos las propias acciones legales para poder cerrar de buena manera el proceso anterior".

"Estamos trabajando rigurosamente en todas las acciones legales para resguardar los intereses municipales", zanjó.

