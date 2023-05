Crisis migratoria: Gobernador de Arica acusa a Perú de incumplir acuerdo de paso fronterizo integrado

02 may. 2023 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, aseguró que el gobierno peruano está "incumpliendo" el acuerdo internacional de "paso fronterizo integrado" que actualmente hay entre Chile y el vecino país.

Lo anterior, según él, ha generado que cientos de migrantes, principalmente venezolanos, estén esperando durante días en la frontera para cruzar a Tacna.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo el alcalde de Arica?

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad señaló que entre Chile y Perú "existe un paso fronterizo integrado, que las personas, cuando salen de Chile y tienen que ingresar a Perú, tienen que controlarse en territorio peruano, en el Complejo Santa Rosa, y cuando ingresan a Chile tienen que hacerlo en el Complejo Fronterizo Chungará".

En esa línea, afirmó que el gobierno peruano "ha impedido que un grupo de personas acceda a la ventanilla de control migratorio chileno y peruana".

"Se está incumpliendo este acuerdo internacional del complejo fronterizo integrado", remarcó, debido a que "todas estas personas, principalmente venezolanas, lo que quieren hacer es salir de Chile e ingresar a Perú, y Perú les impide acceder a la ventanilla de inmigraciones".

El gobernador agregó que lo apropiado es que la Cancillería se encargue de revisar dicho acuerdo internacional con Perú. "A mí me parece que eso también es un punto sobre la mesa, porque si lo están incumpliendo, creo que es el momento de suspender o de revisar este acuerdo de paso fronterizo integrado hasta que las condiciones existan y cambien".

"No puede ser que nosotros no tengamos la posibilidad de resguardar nuestro territorio nacional, no tengamos la posibilidad de tomar decisiones frente a este incumplimiento de otro Estado", comentó.

"No están impedidos de volver a Arica"

Respecto a la cantidad de personas que están en el sector de la Línea de la Concordia, el gobernador detalló que es una "cantidad variable" que sube y baja.

Asimismo, aclaró que ellos "no están impedidos de volver a Arica, ellos pueden volver para pernoctar, alimentarse, resguardarse, no es que ellos estén encajonados o encerrados en este espacio, porque en Chile se les permite retornar".

Finalmente, Jorge Díaz declaró que Venezuela "está analizando la posibilidad fáctica de que se pudiera incorporar un avión que salga desde Arica hacia Venezuela, a objeto de que ellos puedan volver a su patria".