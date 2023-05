Sobreviviente de tragedia aérea en Isla Mocha habla del accidente: "No recuerdo sentir dolor ni frío al estar en el mar"

01 may. 2023 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Meliang Antilef, de 31 años, la única persona sobreviviente del accidente aéreo donde una aeronave que había despegado de Isla Mocha con destino a Cañete cayó al mar, reveló detalles del trágico accidente.

Se dirigían al Centro Asistencial de Cañete, ya que su pareja, Edison Villa, había sufrido una fractura en su pie el día anterior.

La estudiante de artes visuales, se había mudado junto a Edison, quien fue arquitecto, a la Isla Moche, puesto que ambos se enamoraron del lugar.

Accidente aéreo en Isla Mocha

En conversación con Las Últimas Noticias, la sobreviviente contó cómo fueron los minutos previos a la caída de la avioneta. "Íbamos en un viaje especial, Juan Carlos, el piloto, prestaba servicios a la municipalidad de Lebu, cumpliendo el rol de avioneta ambulancia. Edison era el paciente y yo su acompañante", explica Daniela, quienes se dirigían al Centro Asistencial de Cañete, porque el sábado 22 de abril, él había sufrido una fractura en su pie.

El accidente, según Daniela, "fue inmediatamente después del despegue. Recuerdo que despegamos y al virar hacia el continente se detuvo el motor. La avioneta precipitaba en dirección al mar. Juan Carlos no emitió ningún comentario".

"No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar"

"Luego, recuerdo estar en el agua, gritando 'ayuda'. La Lafken (mar en mapudungun) me salvó. Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, solo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados, buscaba a mi compañero", recuerda la mujer.

Posteriormente, cuando fue rescatada y llevada a la posta, pero tuvieron que llevarla a Concepción. "Me sacaron en un helicóptero de la Armada desde la isla a Cañete, de Cañete en ambulancia a Curanilahue y de ahí en ambulancia a Concepción. Un largo y eterno trayecto. Mi cuerpo es fuerte y resistió, pero los tiempos de reacción ante una emergencia son tardíos".

"En el hospital me dijeron lo que había sucedido y que yo era la única sobreviviente", cuenta Daniela.

Carta al Presidente Boric

A través de sus redes sociales, Daniela, la única sobreviviente del accidente, compartió un mensaje dirigido al Presidente de la República y el ministro de Transportes, en el que manifiesta, "necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existe por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de Isla Mocha".

