"Me andan buscando": Así es la escucha telefónica que permitió la detención de sospechoso de disparar a Daniel Palma

29 abr. 2023 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía sigue en la búsqueda para definir quién le disparó al suboficial mayor Daniel Palma, asesinado el 5 de abril de este año.

Entre los sospechosos se encuentra Lermi Albarrán, ciudadano venezolano de 23 años que fue detenido durante la semana pasada y posicionado por la policía como copiloto del auto Chevrolet Sonic azul, lugar desde donde se realizó el disparo.

La detención

El OS9 de Carabineros detuvo a Lermi Albarrán trabajando como temporero en un campo agrícola en Monte Patria, Región de Coquimbo.

De acuerdo a la fiscal Tania Sironvalle, "la persona que estaba sentada en el asiento del copiloto del vehículo azul era este imputado".

"A partir de los testimonios recibidos por personas que se encontraban en las inmediaciones de los hechos, esos disparos se percutaron desde el asiento del copiloto de ese vehículo, a corta distancia, directamente hacia el rostro de nuestra víctima", agregó.

"Me andan buscando"

Si bien logró escapar de Santiago y esconderse en esa comuna de la Región de Coquimbo, el Ministerio Público le interceptó una llamada, lo ubicó, lo siguió por varios días y el viernes lo detuvo.

"Yo me vine porque maté un PDI, me andan buscando por todos lados, me vine mano. Claro chamo me tuve que venir por esto mano, porque me andaban buscando hasta por las noticias", se escucha en el audio intervenido.

Albarrán fue formalizado ayer, viernes 28 de abril, y quedó en prisión preventiva. Es el cuarto detenido por el crimen del carabinero Daniel Palma, sumándose a Luis Lugo Machado, Ovicmarlixon Garcés Briceño y David Fuentes Escalonal.

