"No existen ideologías ni pensamientos con maldad": Esteban Paredes responde por apoyo a campaña de Jaime Ravinet

¿Qué pasó?

El retirado futbolista, Esteban Paredes, hizo noticia, pero esta vez no por su protagonismo dentro de la cancha, sino porque el exColo Colo apareció en la campaña política de un candidato al consejo constitucional.

La voz del goleador aparece en un mensaje que recibieron algunos dispositivos durante el jueves, en el que se apoya al exalcalde de Santiago, Jaime Ravinet.

Esteban Paredes apoya a Jaime Ravinet

"Hola, soy Esteban Paredes y te pido que apoyes a Jaime Ravinet, porque es el único que se preocupa por nuestra seguridad. Yo confío en él", fueron las palabras de Paredes en apoyo al candidato que va por el cupo de Evópoli.

Este mensaje fue recibido por miles de usuarios en sus celulares, quienes no tardaron en reaccionar por la particular solicitud del deportista.

"Se me murió un ídolo", "me llama Paredes pidiendo apoyo para Ravinet. ¿En qué momento me perdí?", fueron algunas de las respuestas de las personas en redes sociales.

¿Qué respondió Esteban Paredes?

Ante esto, el propio Paredes salió a defenderse por las múltiples muestras que recibió por participar del proceso electoral

"Con sorpresa leo muchos insultos en las redes sociales por un 'acto ciudadano', como cientos de miles que hay cada día y que no significan una vulneración de la 'buena fe'", dijo el exdelantero de 42 años.

Además, argumentó también a través de su cuenta de Instagram que, "yo, al igual que millones de chilenos, tenemos ese pensamiento de vivir en lugares con más seguridad, mejor calidad de vida; y tras esa premisa no existen ideologías ni pensamientos con maldad".

"Jamás me he involucrado en política partidista, ni tampoco lo haré", concluyó el exatacante de los albos.

¿Por qué participó Paredes en la campaña política?

El candidato al nuevo proceso constituyente también quiso justificar la participación del ídolo del fútbol en su campaña.

"Es un personaje muy respetado y querido en la opinión pública. Al igual que yo, cree que el mayor problema es la seguridad ciudadana y la ola de delincuencia que nos afecta", expuso Ravinet.

