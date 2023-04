"La gente está muy cartucha": Bailarina de twerk se defiende tras su controversial show en Cesfam de Talcahuano

28 abr. 2023 - 12:00 hrs.

La protagonista del controversial baile que se realizó en las instalaciones del Cesfam Leocán Portus de Talcahuano, en la región del Biobío, defendió a través de sus redes sociales su viralizada performance en el recinto asistencial.

Se trata de Johanna Cares Franco, fonoaudióloga de profesión que además se desempeña como instructora de twerk sensual, tal como lo asegura en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que el twerk —o twerking— es un tipo de danza practicado principalmente por mujeres que consiste en realizar movimientos pélvicos y con los glúteos al ritmo de la música. En los últimos años este baile se ha popularizado, pues es utilizado como una manera de romper los estereotipos tradicionales.

¿Qué dijo la bailarina?

Mediante historias publicadas en su perfil de Instagram, Johanna partió señalando que "yo lo pasé súper bien ese día" en que se realizó el show, en el cual acompañaba a Carla, una cantante que entonó la canción "Stop", de la artista Sam Brown.

"Lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto. Qué fome, si él es el protagonista de todo esto", declaró entre risas, agregando que "sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque (inmediatamente), a todo le ven morbo. Así que no me preocupa para nada. Es mi show, es mi arte y lo seguiré haciendo, me da lo mismo. De aquí directo a la fama".

De izquierda a derecha, Carla y Johanna en su presentación en el Cesfam (captura de video)

"La gente está muy cartucha"

En otra de sus stories, la profesora de twerk indicó que "no pensé que un simple baile iba a causar tanta polémica (...) la gente está muy 'cartucha' (conservadora). Estoy segura de que yo en el mundo, en Chile, soy la única que tengo poto, nadie más tiene culo", ironizó frente a la cámara.

Según aseguró, su performance en el Cesfam talcahuino se desarrolló un día por la tarde, cuando no había pacientes y solo estaban los funcionarios del recinto: "Le ponen cualquier color (exageración). Ojalá llegue más gente a mis clases, eso es lo que más me interesa", concluyó.

Johanna luego publicó los mensajes de apoyo que recibió de parte de otras bailarinas que practican twerking, entre ellas sus propias alumnas.

Las críticas que enfrentó

Una vez que se viralizó su baile, el alcalde de la comuna, Henry Campos, aclaró que las actividades conmemorativas suelen ser comunes para acercarse a la comunidad, aunque advirtió que "sin contenido erótico".

En la misma línea, dijo que se instruirá un sumario por lo sucedido. "Es tradicional que los Cesfam desarrollen, en época de aniversario, celebraciones con los funcionarios, pero también con la comunidad, para generar relación y vínculo con quienes son los usuarios", señaló.

"En este marco se desarrolló una actividad en el Cesfam Leocán Portus, pero que lamentablemente tuvo un show de unos vecinos que quisieron desarrollar una actividad en esta celebración y que es lo que normalmente se permite, pero fue un show que no estaba ad hoc ni al horario ni a un recinto de atención de salud", manifestó.

