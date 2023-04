"Hay que salvar a los niños de este infierno": El dramático llamado de migrante en la frontera entre Chile y Perú

27 abr. 2023 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Al mediodía de este jueves, se vivió un complejo escenario en la frontera de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, luego que decenas de migrantes que intentaban desde hace días cruzar hacia Perú, finalmente decidieron correr por zonas no habilitadas para llegar hasta el país vecino.

Lo anterior se enmarca en la crisis que actualmente se vive en el norte del territorio nacional, luego que cientos de ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos que ingresaron a Chile, ahora busquen retornar a su país cruzando primero por Tacna.

En conversación con Mucho Gusto, algunos migrantes entregaron sus testimonios, dando cuenta de las malas condiciones en la que actualmente viven mientras esperan avanzar a Perú.

"Cualquier cosa para salvar a los niños de este infierno es buena"

Una mujer aseguró que su intención es llegar a su país de origen y no a territorio peruano. "Por favor, pónganse las manos en el corazón. Ustedes son padres. Señor Presidente, por favor. Cualquier método que pueda salvar a los niños de este infierno en el que estamos, con este sol y este frío... cualquier cosa es buena", expresó.

La mujer agregó que "no tenemos papeles, tienen razón, pero no nos queremos quedar tampoco. Hagan algo, llévennos de frontera a frontera, pero por favor sáquennos de aquí. Ya tenemos muchos días en esta situación y no tenemos respuestas".

Además, aseguró que tiene cinco hijos, por lo que la situación se torna más compleja. "Tengo dos hijas que tienen asma y tengo tres que sufren una anemia falciforme, y este sol los pone peor a ellos. Si les da una crisis y tienen que hacerles una transfusión de sangre de urgencia, ¿quién se los va a hacer aquí?".

Asimismo, se refirió a una técnica que intentaron poner en práctica frente a la policía, poniendo a los niños por delante, a modo de sensibilizar a la autoridad: "Acá hay niños con discapacidad, en sillas de ruedas, hay niños con problemas de insulina que ya no se la pueden colocar por los días que tienen al sol".

En esa línea, hizo un llamado a la consciencia. "Nadie va a dejar Chile para quedarse en Perú. El dinero de Chile al cambio a Perú y otros países es mucho más. Si estamos aquí es porque nos queremos ir a nuestro país, solo por eso".

"Merezco la oportunidad de regresar a mi casa"

Otro migrante venezolano que se encuentra en la frontera manifestó que "merezco la oportunidad de irme a mi casa".

"Dicen que uno debe tener carnet de no sé qué... yo lo único que tengo es mi cédula de identidad que acredita que soy venezolano", aseguró.

"No tengo antecedentes penales, no le debo nada a la justicia. Como ser humano, yo merezco la oportunidad de regresar a mi casa", reiteró.

Posteriormente, comentó que "estoy aquí desde el domingo, no hay baño, no hay agua, no hay comida, tenemos mala atención, dormimos mal, porque dormimos a la luz, aguantamos todo el día al Sol. La salud se nos está agotando, imagínate con qué ánimo vamos a terminar nosotros aquí. No dejan pasar por ningún lado".

"Lo único que pedimos es un canal humanitario. Queremos llegar hasta nuestro destino, hasta Venezuela, no queremos quedarnos en Perú, ni en Ecuador, ni en ninguna parte. ¿Que está mala la situación? No importa, ya nosotros trabajamos acá en Chile, nos atendieron bien, nos dieron excelente trato (...), pero yo quiero regresar a mi casa", añadió

"Todo ha subido mucho y no hay fuente de empleo"

Otra ciudadana extranjera, aseguró que viajó desde Talca, en donde permaneció un año y medio. "Me vine porque todo ha subido y no hay fuente de empleo", aseguró, añadiendo que, en cuanto a los trámites de residencia, indicó que "yo solamente en Chile lo que hice fue autodenunciarme".

"Como la economía aumentó mucho, no alcanza, todo está caro", reitero, señalando, además, que el cruce hacia Perú debe realizarse de "buena manera" y no "bruscamente".

"Hay madres que no llevan ni siquiera 40 días de haber parido"

"Hay madres que no llevan ni siquiera 40 días de haber parido. Póngase una mano en el corazón. Así cómo ustedes tienen familia, nosotros también. A ustedes los están esperando, a nosotros también; ustedes tienen sueños, nosotros también tenemos sueños. Nosotros tenemos una tierra que allá nos están esperando", manifestó otra extranjera.

Mientras que otra sostuvo que "nosotros queremos seguir hacia Venezuela, no queremos estar más acá. Ya llevamos muchos días, dos o tres noches ahí durmiendo, tuvimos que prender fuego, porque los niños tienen mucha mosca".

"Mi nieto sufre de asma y ahí lo tenemos. La del niño de al lado casi que convulsiona. Acá convulsionó un niño y nadie hizo nada, porque ni siquiera los policías tuvieron la virtud de llamar a una ambulancia para recoger al niño", declaró.

