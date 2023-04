Pamela Jiles, Gaspar Rivas y René Alinco presentan proyecto para condonar el CAE: "Que el pato lo paguen los bancos"

26 abr. 2023 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, los diputados Pamela Jiles (PH), Gaspar Rivas (PDG) y el independiente René Alinco presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), usado por estudiantes para pagar sus carreras.

La particularidad de la iniciativa es que el Estado no se deberá hacer cargo de la deuda, sino que toda la responsabilidad se traspasa a los bancos.

Ir a la siguiente nota

Cabe recordar que aunque la condonación de las deudas educativas fue un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric, hasta el momento no se ha presentado una propuesta, ya que se encontraba unida al avance de la reforma tributaria.

¿Qué dijeron los diputados?

Rivas explicó que se trata de un proyecto "a través de una disposición transitoria que lo que hace es, en primer lugar, respecto de la relación entre el Estado y los usuarios del CAE, condonarla".

En cuanto a la relación entre los usuarios, el Estado y la banca, indicó que la propuesta busca "extinguir, por el solo ministerio de la disposición transitoria, cualquier tipo de obligación de deuda que tenga el Estado con la banca y los usuarios con la banca".

Asimismo, la iniciativa "le permite al ministerio de Educación poder fijar anualmente el arancel máximo que se puede cobrar por una carrera de educación superior".

"Que el pato lo paguen los bancos"

"Señor Presidente Boric, usted hizo una promesa de condonar el CAE, entendemos que pueda haber complicaciones económicas y financieras. Como no ha podido hacerlo en poco más de un año, le vamos a ayudar con un proyecto de ley que ya está admitido a tramitación, para que con eso parta con un insumo", dijo el parlamentario del PDG.

Rivas precisó que "la condonación no implica gastos para el Estado, el Estado deja de cobrar, pero no se gasta. La extinción de la responsabilidad es precisamente un ahorro de gasto para el Estado, porque si se condona, pero no se extingue la responsabilidad del Estado con los bancos, el Estado va a tener que avalarlos y pagarle a los bancos".

"Por eso lo que nosotros decimos, chao CAE y que el pato lo paguen los bancos. Costo cero para el Estado", agregó.

Por ahora, el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la espera del avance de su tramitación legislativa.

Todo sobre CAE