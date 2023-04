Se viraliza video de chileno comprando mercadería en Argentina: Asegura que con solo $100 mil tiene para cinco meses

26 abr. 2023 - 13:14 hrs.

Un tiktoker chileno se volvió viral recientemente al mostrar su experiencia realizando compras en un supermercado en Argentina, dejando en evidencia que con poco dinero nacional se puede conseguir una gran cantidad de productos cruzando la cordillera.

De acuerdo a la versión del chileno, llamado Juan Pablo, con solo $100.000 chilenos es posible comprar alimentos para un lapso de 5 meses en ese país.

Compras en Argentina

A través de su cuenta "soyeljota", el chileno publicó un registro que ya acumula más de 90 mil likes, en el que muestra al menos dos carros de supermercado con mercadería, lo que se suma a provisiones que, anteriormente, había puesto en el maletero de su auto.

En las imágenes se ve que lleva 40 paquetes de tallarines, además de papel higiénico, papas fritas, y productos de limpieza, entre muchos otros.

En conversación con el medio argentino Radio con Vos, señaló que "hicimos en el supermercado una compra de $100 mil, que nos sirve para cinco o seis meses. Y con $100 mil acá (Chile) tú compras para quizás dos semanas".

"Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios", aseveró.

Por ejemplo, explicó que "compramos 20 paquetes de tallarines por 5.300 pesos chilenos".

En el video, el joven también mostró cómo fue su paso por la aduana chilena, asegurando que no le requisaron ningún producto. No obstante, aclaró que los alimentos de origen vegetal deben declararse.

