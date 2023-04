Se excusó diciendo que estaba ebrio y sostuvo su inocencia: Los detalles clave de la declaración de Martín Pradenas

25 abr. 2023 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

En la segunda jornada del nuevo juicio contra Martín Pradenas, el imputado rechazó su derecho a guardar silencio y en una extensa audiencia se refirió a cada uno de los hechos de los cuales es imputado.

Respecto al caso particular que involucró a Antonia Barra, mencionó en múltiples ocasiones que estaba en estado de ebriedad, por lo que no recordaba completamente los hechos. De todos modos, sostuvo su inocencia y negó tener responsabilidad en la muerte de la joven.

Ir a la siguiente nota

Afirma ser inocente

Marcelo Pizarro, defensor público que representa a Pradenas, aseguró que la declaración "se basa en la teoría del caso que planteamos al inicio: los hechos no ocurrieron. Y los hechos que ocurrieron en el caso llamado Antonia tienen una dinámica distinta que fue precisamente la que explicó hoy".

En la audiencia, el imputado sostuvo: "Llevo tres años preso en todo esto por algo que no hice y creo que ha habido un costo para todos, aquí hay dos familias que están afectadas muchísimo, mi familia y la familia Barra".

"Yo con Antonia hablé y obviamente hablé serio porque obviamente me estaba acusando de haberla violado, cuando estuvimos a la vista y paciencia de todo el mundo", señaló, afirmando que "yo no me puedo hacer responsable por algo que yo no hice, yo jamás le hice daño a Antonia, yo jamás le falte respeto".

Estado de ebriedad

Desde la fiscalía se refirieron a la declaración de Pradenas y a las múltiples veces que mencionó que estaba en estado de ebriedad, por lo que no recordaba completamente los hechos.

El fiscal Miguel Ángel Rojas afirmó que "nuestra postura es que en caso alguno ese elemento atenúa o lo exime de la responsabilidad de los hechos que hemos imputado".

En específico, el acusado afirmó no recordar especialmente los captados por una cámara de seguridad de un supermercado.

"Yo he dicho que no recuerdo este episodio, por este estado de ebriedad. Solo sé que en algún momento Antonia dijo vámonos a otra parte mejor", declaró.

Añadió que "yo puedo hablar por mi estado de ebriedad, y tampoco le hice un alcotest a Antonia y yo imagino que había tomado, tenía hálito alcohólico, nos estuvimos dando besos, pero no podría definir que tan ebria o que tan poco ebria estaba".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Martín Pradenas