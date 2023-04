Martín Pradenas declara en juicio por delitos sexuales: "No me puedo hacer responsable por algo que no hice"

25 abr. 2023 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, Martín Pradenas rechazó su derecho a guardar silencio y declaró en medio del juicio en su contra por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación entre 2010 y 2019.

Si bien el acusado se refirió a todas las víctimas que lo acusaron, se detuvo especialmente en el caso de Antonia Barra, asegurando que no es responsable de su muerte.

¿Qué dijo Pradenas?

Durante el interrogatorio realizado por la Fiscalía, el imputado aseguró que el día en que estuvo con la joven se encontraba en estado de ebriedad, por lo que no recuerda muchos de los hechos, especialmente los captados por una cámara de seguridad de un supermercado.

"Yo he dicho que no recuerdo este episodio, por este estado de ebriedad. Solo sé que en algún momento Antonia dijo vámonos a otra parte mejor", declaró.

Añadió que "yo puedo hablar por mi estado de ebriedad, y tampoco le hice un alcotest a Antonia y yo imagino que había tomado, tenía hálito alcohólico, nos estuvimos dando besos, pero no podría definir que tan ebria o que tan poco ebria estaba".

"Aclarar todo lo que se ha dicho y que son mentiras"

"Aquí se ha dicho de todo, que yo amenacé a Antonia, yo he escuchado... Quiero hacer referencia a esto porque justamente ese es el punto de que yo esté aquí, para aclarar todas las cosas que se han dicho y que son mentiras. Se dijo que yo amenacé a Antonia, se dijo que en un momento yo la había drogado, que la subí a un auto, que esto era una manada de personas", indicó Pradenas.

Aseguró que "yo con Antonia hablé, y obviamente hablé en serio porque me estaban acusando de haberla violado, cuando estuvimos a la vista y paciencia de todo el mundo en esa noche".

"Le dije tengo mi hija, mi trabajo, esto no es una acusación simple. Entonces, ella insistió en que no se acordaba, que la había cagado, que se había enterado Rodrigo (su pololo)... Lo único que le dije es que tenemos que hacernos cargo de nuestros actos responsablemente", sostuvo.

"No me puedo hacer responsable por algo que no hice"

Respecto a la muerte de la joven, Martín Pradenas manifestó: "Creo que fue una tremenda pérdida, Antonia era una mujer joven, llena de vida, tenía la vida por delante, pero no me puedo hacer responsable por algo que yo no hice. Jamás le hice daño, jamás le falté el respeto. Jamás la insulté, jamás la amenacé. Al contrario, lo único que hice fue tratar de solucionar este malentendido".

"Todo esto explotó acusándome enseguida. Nadie nunca me preguntó nada... Ese era el punto de venir aquí y enfrentar todo esto de frente, como lo he hecho hasta el momento. Llevo tres años en todo esto, llevo tres años preso por algo que no hice", aseveró.

"Yo no soy un experto y creo que si Antonia tomó esa decisión fue por... no sé... habían cosas que no pudo resolver, la situación la superó de alguna forma, pero para mí también ha sido lamentable y ha sido triste esta situación", concluyó.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

