"¿Me dijo que era un bruto?": El tenso momento entre el senador Felipe Kast y el ministro Álvaro Elizalde

El senador Felipe Kast (Evópoli) protagonizó un tenso momento durante la tarde de este martes con el actual ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en una sesión de la comisión de Seguridad del Senado.

El intercambio de palabras

La situación se produjo una vez que el secretario de Estado solicitara argumentar un punto en el proyecto que castiga con penas privativas de libertad el delito de usurpación.

En ese instante, el senador Kast, quien es presidente de la comisión, lo interrumpió, diciéndole: "Ministro, no le he dado la palabra", para luego continuar con la votación.

A partir de allí, Elizalde tildó al senador de Evópoli de "bruto", comentario que fue escuchado por el propio Kast, quien lo interpeló unos segundos después.

"¿Me dijo que era un bruto? Pero cómo se le ocurre faltar el respeto, yo no le he faltado el respeto a usted", le indicó Kast.

Enseguida, Elizalde le preguntó: "¿Pero cómo no vamos a poder conversar?", mientras que el senador remarcó que "cuando usted reitera su argumento tres veces, con un ánimo completamente de dilatar y soberbio, a mí no me parece".

El actual ministro repitió en varias oportunidades que esto "no es así, con todo respeto, no es así", hasta que el senador Kast finalmente reanudó la votación.

