"Sé que mi hija está sonriendo en el cielo": Emotivo testimonio de mamá de Fernanda Maciel tras sentencia a Felipe Rojas

25 abr. 2023 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Paola Correa, la madre de Fernanda Maciel, entregó sus reacciones luego que Felipe Rojas fuera condenado a presidio perpetuo calificado, por los delitos de violación con homicidio y aborto ilegal contra su hija.

La sentencia es la máxima pena que se puede otorgar en el país, e implica que no podrá optar a ningún beneficio hasta cumplir un mínimo de 40 años en la cárcel.

¿Qué dijo la madre de Fernanda?

"Estoy contenta porque se logró lo que por tanto tiempo luchamos, tantas piedras que se nos pusieron en el camino, pero logramos conseguir la pena máxima que son los 40 años sin beneficios", expresó Paola Correa, en conversación con CHV Noticias.

Además, contó que durante la lectura de la sentencia "estaba tan nerviosa y yo le pedía a ella (Fernanda) que me ayudara, que me mantuviera tranquila porque no sabía si iba a lograr o no por lo que tanto hemos luchado".

"Dentro de mí sabía que se iba a lograr (la sentencia), pero uno siempre tiene que llegar al final, no pude cantar victoria antes. Siempre tuve paciencia, yo sé que mi hija en el cielo está sonriendo, con su hija, y esta victoria es de ella, nosotros solamente fuimos una herramienta", agregó.

"Hubiese preferido tenerla a ella que lograr esto que logramos"

La madre de Fernanda manifestó que en el proceso "todo ha sido difícil, pero sobre todo poder lograr Justicia pero no tenerla (a Fernanda). Yo hubiese preferido tenerla a ella que lograr esto que logramos".

"Nada ni nadie nos va a devolver a la Fer, ni a su hija, que no alcanzamos a conocer, pero por lo menos logramos lo que queríamos: que él pague lo que hizo, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie", aseveró.

Por otra parte, señaló que "siempre dije que cuando este hombre fuera condenado, con los años que nosotros pedimos, yo recién ahí iba a creer en la Justicia de mis país. Yo ahora sí creo en la Justicia, por lo menos para mi hija".

