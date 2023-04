Tienen "onda norteamericana" y son de alto estándar: ¿Cuánto cuesta una casa en un condominio sin rejas?

25 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Lejos de los núcleos urbanos de Santiago, en las áreas limítrofes de la Región Metropolitana, hay una tendencia que definitivamente se consolidó hace años: los condominios sin rejas.

Las viviendas de estos barrios son uniformes y en muchos de ellos no se permite modificar la fachada. Los pocos aspectos en los que pueden diferenciarse son el tipo de pavimento de los estacionamientos y la vegetación en los antejardines. Eso sí, ambas cosas están determinadas por reglamento.

Los estatutos de estos condominios le prohíben a sus residentes instalarle rejas a sus casas, bajo el argumento de cuidar el sentido armónico del entorno. Para compensarlo, la administración hace grandes inversiones en seguridad para resguardar el convivir de los vecinos y vecinas.

¿Cómo es vivir en estos barrios?

La situación descrita anteriormente corresponde a un condominio ubicado en Colina, en la región Metropolitana. En esta comuna hay un sector bautizado como Chicureo, caracterizado precisamente por estos barrios residenciales con altos estándares.

Lucía Contreras es administradora de varios barrios localizados en esta área y vive en uno de ellos hace más de diez años. En Las Últimas Noticias comenta que el residir en un condominio genera una relación estrecha con el resto de la comunidad, pero también hay otras desventajas.

Por ejemplo, "acá no hay veredas, toda la circulación peatonal es por la calle. La gente que vive es cuidadosa manejando, pero el problema se origina cuando llegan personas que no son de acá (delivery o personal de servicios externos), que no tienen mucho cuidado con la conducción y a veces generan situaciones de riesgo".

El agente inmobiliario Carlos Ciuffardi, de Re/Max Alpha, señala en LUN que estas comunidades en Colina "tienen toda una onda norteamericana. Los patios están comunicados y todos se conocen. Uno se conecta más con el exterior y con la misma vecindad".

Altos niveles de seguridad

Para evitar eventuales robos, el sector residencial tiene cierres perimetrales y puertas de acceso con severas restricciones: "Todas las personas deben pasar por un control de ingreso muy riguroso. Algunos tienen sistemas de acceso con código QR, abren de forma independiente o poseen hasta dos controles", dice Contreras.

En estos barrios también hay cámaras de seguridad instaladas y los guardias —cuya labor es fiscalizada— realizan rondas por las calles interiores del lugar.

Al final, es el propio residente quien financia estas importantes inversiones en seguridad a través de los gastos comunes. Según Lucía, la cifra que desembolsan los habitantes en este ítem varía entre $80.000 y $200.000, lo que depende de la cantidad de viviendas que posea el condominio: mientras más casas sean, menor es el gasto común.

Al respecto, Ciuffardi cree que "vivir en condominio da la sensación de mayor tranquilidad. Pero es una sensación, porque tener una reja no va a significar que no vas a tener problemas. Ningún lugar del mundo te puede garantizar la seguridad completa".

¿Cuánto cuesta una casa en un condominio de altos estándares?

De acuerdo al especialista inmobiliario, "los valores de las propiedades se mueven desde 5.500 UF a 17.000 UF". Según el valor de la Unidad de Fomento en este martes 25 de abril, los precios van desde $196.751.500 a $608.141.000. Todo esto, dependiendo del sector y del tipo de la unidad habitacional.

Estos inmuebles también están disponibles para el arriendo: "Tengo casas que cuestan $1.500.000 hasta cinco mil dólares (poco más de 4 millones de pesos chilenos, aproximadamente). Los gastos comunes van desde los $100.000 hasta los $400.000. Algunos incluyen el agua potable, seguridad interna y jardinería", concluye Ciuffardi.

