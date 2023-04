"No nos queremos quedar": Cientos de personas migrantes intentan salir de Chile a Perú

22 abr. 2023 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cientos de personas migrantes que no lograron regularizar su situación en Chile están intentando cruzar desde Chacalluta hacia Perú, lo que ha generado un nuevo problema derivado de la crisis migratoria.

Actualmente, se estima que hay 140 mil extranjeros de los que se desconoce su identidad y paradero.

La crisis

Desde la semana pasada, la carretera se llena de las personas que no logran salir del país debido a que Perú intensificó su control migratorio y no admite ciudadanos indocumentados o que no obtuvieron residencia regular en Chile.

Un hombre que estaba intentando cruzar hacia el país vecino dijo al corresponsal de Meganoticias que "quiero cruzar para allá, para poder irme para mi país. Y no puedo".

"No me puedo quedar en el limbo, porque no tengo comida. O nos dejan pasar de aquel lado o nos dejan regresar. Además, nosotros nos queremos ir, o sea, podemos encontrar la manera de irnos por otro lado. No nos queremos quedar", aseguró.

Julio Cadenilla, cónsul general de Perú en Arica, dijo que "es un problema que tenemos actualmente en el tramo que va desde Chacalluta y Santa Rosa. Está siendo manejado por nuestro ministerio en Tacna con el apoyo de la Acnur en temas humanitarios".

Sistema biométrico

Tras el proceso de regularización del 2018, se estima que 140 mil personas ingresaron a Chile de forma clandestina. Entre mayo y junio comenzará a implementarse el sistema biométrico para identificarlos.

Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, dijo que "no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están y el Gobierno ha destinado recursos adicionales para que el Servicio Nacional de Migraciones pueda tomarles fotos, identificar sus huellas y chequear sus antecedentes".

Mientras se espera ese dispositivo, el martes se aprobó la reforma que modifica la regulación migratoria en la Constitución, la que, de acuerdo a la ministra Carolina Tohá, "le va a otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones".