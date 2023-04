"Apunta a disminuir barreras": Ley permite que mujeres se realicen mamografías preventivas sin orden médica

22 abr. 2023 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

En Chile, solo 4 de cada 10 mujeres se realizan una mamografía preventiva, examen que puede entregar un diagnóstico a tiempo. Desde el miércoles, las mujeres entre 50 a 69 años de edad podrán hacerse este procedimiento sin orden médica.

El cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en mujeres en el país; tres personas al día fallecen de esto.

"Me hubiese muerto porque yo no me lo había palpado"

Rosa Cabrero es una mujer sobreviviente del cáncer de mamas. Relató que, en una visita al doctor, se enteró de que "debajo de la mama derecha tenía un quiste y me dijo 'esto es grave'".

Por ese motivo, en julio del 2007, Rosa supo que debía hacerse una mamografía de emergencia. Este diagnóstico temprano le salvó su vida.

"A los 15 días me llamaron del hospital en julio y en agosto estaba en quimio. Me hubiese muerto porque yo no me lo había palpado", aseveró.

Ley para mamografía sin orden médica

El miércoles 19 de abril se promulgó la ley que permite a las mujeres realizarse una mamografía sin orden médica. Al respecto se refirió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y dijo que "apunta a disminuir una barrera de acceso que es la consulta médica".

Sin embargo, la medida no es universal, ya que solo apunta a mujeres entre 50 y 69 años, tramo de edad preventiva.

La jefa de Cartera puntualizó que "el examen es gratuito en el sector público y en isapres lo tienen gratuito las mayores de 50 años".