Elon Musk se refiere a Estrategia Nacional del Litio del gobierno chileno: "El mineral es muy común en toda la tierra"

Elon Musk, uno de los empresarios más importantes de la actualidad, se refirió al anuncio que dio recientemente el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional sobre una Estrategia Nacional para el Litio.

El dueño de Tesla, comentó a través de Twitter la publicación de una plataforma de trading que informó de la noticia sobre el mineral.

La cuenta de Unusual Whales, hizo una publicación en la que hizo alusión al anuncio del gobierno sobre el litio.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.