Alcalde Carter insiste en pedir Estado de Excepción para la Región Metropolitana: "Creo que deberían usarlo ya"

19 abr. 2023 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, volvió a pedir que se decrete Estado de Excepción en la Región Metropolitana después de acusar que "Carabineros está al límite".

El jefe comunal hizo la solicitud durante la supervisión de las obras de mejoramiento en el barrio Los Quillayes, el cual estuvo en la palestra después de la balacera donde dos carabineros resultaron heridos y un delincuente murió abatido.

¿Qué dijo Carter?

"Creo que el Estado de Excepción es una herramienta que en democracia tiene que estar disponible para las autoridades. Lo ha dicho la ministra del Interior, que no van a tener complejo en usarlo", indicó Carter.

"Personalmente, creo que deberían usarlo ya, pero evidentemente quien tiene la facultad es el Presidente y la ministra del Interior. En eso tenemos una diferencia", añadió.

Colaboración de las Fuerzas Armadas

De todas formas, la autoridad municipal aclaró que "yo jamás plantearía allanamientos con militares. Simplemente, es la colaboración de las Fuerzas Armadas a la labor policial. Hoy día, todo el mundo tiene claro que los Carabineros están al límite de sus capacidades".

"En mi opinión personal, mientras los carabineros sigan teniendo un armamento inferior al narcotraficante o al delincuente organizado, necesitan el respaldo y la ayuda de las Fuerzas Armadas para cumplir sus funciones", complementó.

"A mí me impacta mucho que nos hayamos acostumbrado a carabineros asesinados todas las semanas. Y lo digo con harta responsabilidad, lo más probable es que vuelva a ocurrir, porque no tenemos las herramientas para respaldar a las policías. No hay chalecos antibalas, no hay cascos suficientes, las armas no son las suficientes para enfrentar al delito", sentenció.

