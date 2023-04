Polémica en Coquimbo: Concejal acusa injustamente a chofer de micro de manejar ebrio y le quita su recaudación

19 abr. 2023 - 11:12 hrs.

Una verdadera polémica se ha desatado en la ciudad de Coquimbo, luego que Camilo Ruiz, concejal de esa municipalidad, acusara a un conductor de la locomoción colectiva de estar conduciendo en estado de ebriedad, lo que fue descartado tras realizar la prueba de alcotest.

Todo se desencadenó cuando en el recorrido desde La Serena hasta Coquimbo, Mauricio Muñoz, conductor del vehículo, realizó una mala maniobra, lo que lo llevó a golpear la acera.

Fue esa situación la que habría generado la furia de Ruiz, quien procedió a acusarlo de estar conduciendo en estado de ebriedad.

Chofer acusa discriminación y robo por parte del concejal

En conversación con el medio local Mi Radio, el conductor afectado relató su versión de la historia. "Lo único que yo le dije (al concejal) cuando pasó al lado mío fue que tenía buen perfume, haciendo alusión que tenía olor a marihuana. Porque se notaba. Entonces él ya se molestó conmigo, y empezó a decirle a la gente que venía curado (sic), que venía en estado de ebriedad y que parara la micro", dijo.

"Y se hizo notar altiro que era concejal, llamando a Paz Ciudadana para que me detuvieran", agregó.

De la misma manera, acusa haber sufrido discriminación, asegurando que cuenta con una prótesis que le impide hablar bien, lo que podría levantar sospechas por su estado etílico. "Se suben tres inspectores y me sacan a la fuerza con insultos, porque según ellos estaba curado (sic). El hecho de que yo hable un poco raro porque uso una prótesis, a veces me cuesta.", apuntó.

"Él insistía que era concejal, que yo me iba a arrepentir, que iba a llegar Carabineros. Justamente, llegó Carabineros, hizo bajar a toda la gente y los guardias municipales me llevaron como a cinco metros de la micro y yo me doy cuenta que el concejal me está sacando la plata del cajón", añadió. Finalmente, detalló que "llegó Carabineros, me hizo el alcotest y marca 0.00".

La defensa del concejal

En entrevista con el mismo medio mencionado anteriormente, Ruiz se defendió, descartando un abuso de poder en este hecho. "No lo hice abusando de mi calidad de concejal, lo hice por los pasajeros de la micro. Cometí un error y aunque la alcoholemia salió cero no era el punto, porque en la micro corrimos riesgo", comentó.

Al momento de abordar la denuncia sobre discriminación, el edil precisó que "la preocupación de los pasajeros de la micro era por la forma de conducir de él, no por su forma de hablar".

Eso sí, Ruiz aceptó que, efectivamente, tomó la recaudación que tenía el trabajador. "Yo le pedí que por favor detuviera la máquina y llamé al 1420, llegan los inspectores, lo bajan de la micro y ahí yo cometí un error que quiero asumir que fue el manipular valores", sentenció.

Por otro lado, Muñoz acudió hasta la PDI para denunciar este último hecho. Y sus compañeros no descartan iniciar acciones legales contra el concejal.