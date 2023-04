"Mi mamá es la culpable también": Pareja de hombre asesinado en microbus interurbano de Peñaflor

16 abr. 2023 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Melissa Soto Orellana, pareja del hombre fallecido tras recibir un disparo al interior de un microbus interurbano en Peñaflor, Región Metropolitana, relató su versión de los hechos a Meganoticias Alerta.

"No se lo merecía"

"Yo le dije 'llévate mis cosas', se llevó las cosas, las que están arriba de la micro. En eso en que yo venía a dejarlo al paradero, se subieron todos (los agresores), llegaron en un auto Yaris y una Nissan, le pegaron con un bate en la cabeza y un balazo directo al corazón", dijo visiblemente conmovida.

Ir a la siguiente nota

"Él no se merecía lo que hicieron con él, no se lo merecía", aseveró, y continuó: "Ellos ahora andan fugados, mi mamá se encargó de llamarlos a todos, los 'aleonó' para que le pegaran, pero lo mataron, mi mamá es la culpable también porque se les pasó la mano".

Consultada sobre el motivo por el cual lo asesinaron, dijo que "ellos querían pegarle, pero llegaron con pistolas porque él llegó a mi casa y tiró una piedra para que saliera a la calle para pasarle las cosas".

"Él estuvo preso, pero salió, se incorporó a la sociedad. No deberían haber hecho lo que hicieron. Yo lo único que pido es justicia con mi hermano, mi sobrino, mi cuñado, porque entre todos lo mataron", aseguró la mujer.

"Me dejaron destrozada. Cómo está la familia de él, que está en la playa y vienen viajando. La mamá es ciega, tiene problemas de diálisis (...) yo tengo una hija con él de cuatro años, me la tiene mi hermana, me dejaron a mi hija sin papá, yo lo único que pido es que hagan justicia por él", cerró.

Revisa qué dijo Carabineros