"Hay que estar encerrados en las casas": Vecinos de Barrio Matta Sur atemorizados por la delincuencia y casas tomadas

Luego del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, los ojos del país se centraron en la comuna de Santiago, específicamente en el Barrio Matta.

Aquí casas y cités tomados son el centro de operaciones de distintas bandas criminales que tienen atemorizados a los vecinos.

Cansados de la delincuencia en el sector

La muerte del suboficial Daniel Palma en la intersección de Avenida Matta con Arturo Pratt, no es el primer caso delictual que ocurre en el Barrio Matta. Robos, narcotráfico y tomas de casas, son parte del día a día de los vecinos, quienes se han manifestado para que la situación cambie y puedan vivir tranquilos.

"Vivimos hace 10 años acá, estamos cansados porque hay drogas y no se puede estar tranquilos, hay que estar encerrados en las casas", cuenta Mirella Carrasco, vecina del barrio.

"Es desesperante si no puedes salir por esta gente, a ellos no les importa nada, como no le hacen nada", lamenta José Castro, vecino adulto mayor que teme salir de su propia casa.

José, de 82 años, siente que es todo un desafío salir de su hogar, porque los lanzazos, los robos y el narcotráfico ya están afuera de su ventana. A tal punto llega su temor, que tiene un protocolo para salir a la calle. "Abro la puerta me paro, miro si hay alguien, cruzo para allá, si viene alguien me devuelvo", explica el vecino.

85 casas tomadas en Barrio Matta

Según la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana de Santiago, existen 85 casas tomadas con denuncias de delitos en el barrio.

"Conversamos con las instituciones que esto tiene que tener una cadena colaborativa. Es importante tener herramientas para cerrar estos lugares y contactar a los dueños. Es importante también que quienes sean propietarios denuncien para que podamos activar protocolos", señala Kevin Díaz, Director de Prevención y Seguridad de Santiago.

Según la policía, estas personas buscan propiedades en venta, las ocupan y luego las subarriendan. También, existe alta rotación de ocupantes y bandas criminales que se adueñan de los espacios.

Allanamientos en Barrio Matta

Desde el lunes 3 abril a la fecha, distintos cités y casas tomadas han sido intervenidos por el municipio de Santiago. Por eso, el asesinato del carabinero Daniel Palma hizo que todo el país pusiera los ojos en este barrio. Uno que desde hace tiempo se ve afectado por múltiples delitos.

Después de todos estos hechos, ahora sí, la comunidad espera ser escuchada por las autoridades para recuperar, de una vez por todas, la seguridad perdida en su barrio.

