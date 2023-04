Histórica tienda de Valparaíso cierra sus puertas tras 135 años

14 abr. 2023 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado en Valparaíso el anuncio de cierre de una de sus emblemáticas tiendas de textil, ubicada en el casco histórico de la ciudad.

Se trata de "La Sombra", local comercial que por más de 135 años vendió en el barrio Yungay productos como tapices, visillos, cortinas, casimires, algodones, treviras, tricotinas y variadas telas importadas.

¿A qué se debe su cierre?

De acuerdo al medio local La Estrella de Valparaíso, la tienda actualmente luce con cadenas y un candado, además de un letrero que dice "Se arrienda".

Su cierre se suma a la seguidilla de locales comerciales que no pudieron recuperarse y estabilizar su economía en medio de la pandemia de Covid-19, fenómeno que también ocurrió en sectores históricos de la región como Victoria, Esmeralda e Independencia.

"Vimos que con la pandemia se fue a pique, terminó, pero igual cerraron unos cuatro meses, liquidaron sus productos, la saquearon, les robaron todo y terminaron por matarla", manifestó Mario Beiza, vecino y trabajador de una carnicería ubicada en la zona.

Un barrio decaído

Miriam Molina, con 72 de años de edad, asegura que el barrio Yungay se ha tornado peligroso, lo que también habría influido en el cierre de "La Sombra".

"No sólo la pandemia lo echó a perder; es cosa de ver la calle, una ya no anda para pasar miedo, si para hacer daño lo hacen nomás, da lo mismo ser señora, abuela, niña, la gente no quiere venir para acá", expresó al citado medio.

Por su lado, Beiza prevé un decaimiento comercial en el barrio con esta importante pérdida patrimonial.

"Al cerrar La Sombra se perjudica todo el comercio de aquí. Los negocios cierran temprano, y la gente ya no se acerca a esta calle porque no quedan locales abiertos. La Sombra tenía su público y sus clientes se abastecían en nuestros negocios, ahora perdimos todos. Todo Valparaíso está complicado, pero ahora esta calle es mala", argumentó.

El valor histórico de "La Sombra"

De acuerdo al diario porteño, "La Sombra" abasteció en materiales textiles a más de cuatro generaciones desde finales del siglo XIX.

"Me duele en el alma saber que tanta historia se termine así como así, si le apuesto que cualquier persona de Valparaíso tuvo ropa con tela de aquí, o una cortina, una sábana, lo que fuera, si había de todo", señala Miriam Molina.

Beiza, en tanto, indicó que "la tienda, además de ser antigua, traía mucha gente de edad que necesitaba de estos materiales para subsistir".

"Uno llegaba acogidamente y veía las estanterías antiguas, todo de madera, surtidos de telas y el dueño con su familia irradiaban ese calor de hogar", agregó.