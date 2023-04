La estafadora de las radios: Mujer engañaba a auditores contando falsa y desgarradora historia de su hijo

13 abr. 2023 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de Chillán es acusada de realizar diversas estafas, luego de contactarse con programas radiales, contando a los auditores una dramática enfermedad que supuestamente tendría uno de sus hijos.

A lo largo del país ya son decenas las radios que han caído en su engaño y miles los auditores que le han depositado en su cuenta.

Ir a la siguiente nota

El origen del engaño

San Ignacio es una pequeña comuna rural de quince mil habitantes ubicada cerca de Chillán, en la región de Ñuble. El pasado 20 de marzo el pueblo entero se conmovió con un contacto telefónico de una supuesta vecina que se comunicó con el locutor de la radio Motiva.

Ariel Flores, locutor de la mencionada emisora, contó que "ella decía que estaba muy afligida y que lo único que le quedaba era recurrir a la radio, porque necesitaba un medicamento urgente para su hijo".

Asimismo, añadió que "apelaba más que nada a quien tuviese unas cremas específicas. No pedía dinero, pero igual se fue dando la conversación y se dejaba entrever que, si no podían ayudarla con el medicamento, le dieran dinero".

La mujer entrega su nombre -Marcela Gutiérrez Avendaño-, su número de teléfono y su RUT. En ese instante medio San Ignacio escuchaba el desgarrador testimonio de esta supuesta madre y vecina afligida en busca de ayuda económica para enfrentar la enfermedad de su hijo.

Dos mujeres realizaron depósitos, una aportó con 25 mil pesos y otra hizo lo mismo al transferir 20 mil pesos. Pero una de ellas no tardó en darse cuenta de que había caído en un engaño.

Jessica, una de las víctimas, contó que "me entrega una dirección que no es de acá (San Ignacio). Y concordaba en que esa dirección podía ser de Chillán, pero luego, cuando me dice que el medicamento no estaba y no me manda la imagen, me di cuenta de que esto es 100% mentira".

Otra estafa en Iquique

En septiembre del 2021 sonó el teléfono de radio Acierto de Iquique. Esta vez era un hombre que quería denunciar la terrible historia que estaba viviendo una de sus vecinas. El sujeto le entrega al locutor el número telefónico y nombre de la madre cuyo hijo padece la cruel enfermedad: Marcela Gutiérrez Avendaño.

La mujer sorprendida rompe en llanto y comienza a contar el mismo cuento de su hijo, ahora de 11 años: Quimioterapia, boca en llagas, dificultades para alimentarlo, al punto de tener que vender el televisor para reunir fondos.

Pero esta vez el locutor le pide derechamente su Cuenta RUT para iniciar una colecta radial y su dirección en Iquique para ir personalmente a entregarle una donación.

Cumpliendo su palabra, el locutor al finalizar su turno concurre a la dirección Thompson 943, en dicha comuna, a entregar el dinero para remedios que le había prometido.

Sin embargo, Marcela no es quien dice ser. Según su cédula de identidad, tiene 34 años de edad y nació en Santiago, y cerró sus redes sociales hace 13 años.

Una adulta mayor asegura que Marcela vive en la región de Valparaíso con sus hermanos, que tiene tres hijos y ella le cuida en su casa de Recoleta al mayor. Que ninguno está enfermo y que desconoce su participación en la estafa radial.

La aludida no registra antecedentes, pero sí en San Ignacio, ya que una de las vecinas estafadas presentó en su contra una denuncia en Carabineros.

Durante la investigación de Meganoticias se pudo acreditar que Marcela Gutiérrez ha llamado para estafar a una canal de televisión de Angol, radios de San Ignacio, Iquique, Tal Tal, Lebu, Cañete, Lanalhue, Llanquihue, Valdivia, Castro y seguramente muchas otras que desconocemos.

Todo sobre Reportajes