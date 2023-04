Alcalde Carter pide al Presidente Boric "llegar a un acuerdo" para enfrentar la delincuencia en La Florida

13 abr. 2023 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter conversó la mañana de este jueves con Meganoticias, luego del ataque a Carabineros que se dio el miércoles en la población Los Quillayes, ubicada en esa comuna.

En la instancia, la autoridad mostró su desaprobación sobre una eventual acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a propósito de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

"No estoy de acuerdo porque las acusaciones constitucionales son medidas muy extremas. Yo no soy parlamentario, creo que cada parlamentario tiene que evaluar el mérito y la conveniencia de la presentación, pero en Chile se han cometido muchas injusticias con la acusación constitucional, y no podemos pagarle con la misma moneda como ellos trataron al Presidente Piñera", dijo al respecto.

Transmisión de Presidente en Instagram

A propósito de la transmisión en vivo que realizó este miércoles el Presidente, Carter valoró "el tono conciliador" del Mandatario, pero aseguró que "ojalá podamos hacer ese live desde La Florida. Que venga a La Florida, que venga a Los Quillayes".

"Nosotros le dijimos desde el 5 de marzo al Presidente y a la ministra del Interior, que ese barrio, que fue el que demolimos cuando hicimos la demolición narco y el señor Monsalve se salió a burlar diciendo que era un show mediático, no era nada de efectista, era efectivo. Ahí hay delincuentes, y hay armas y ayer tuvimos tres carabineros producto de un enfrentamiento en esa zona", aseguró.

En ese sentido, llamó al jefe de Estado a, "más que estas cosas mediáticas, que son las redes sociales, a que nos pongamos de acuerdo, que venga él, que mande a su ministra y veamos cómo recuperamos un barrio completo".

"Y la única forma de hacerlo (...) es por sobre todo con un Gobierno que cumple su obligación de recuperar el espacio público. Nosotros tenemos 600 millones de pesos de la municipalidad y se nos ha negado la fuerza pública, de la colaboración del Gobierno desde la casa narco", sostuvo.

Ahondando más sobre lo expresado por Boric en redes sociales, Carter emplazó al Mandatario por la frase que lanzó en la que indica que "la delincuencia no nace de la noche a la mañana y hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer".

"No es bueno moralizar al resto cuando se tienen pecados tan profundos propios. No es bueno hablar de hipócritas del resto, cuando tiene que borrar tuits porque su pasado lo condena", replicó.

"Para estos temas tenemos que trabajar todos juntos", dijo. "No tiene que ver con que seamos amigos, tiene que ver con coordinar los esfuerzos del sector político", añadió, pero aseguró que el Gobierno "lo único que está interesado es en evitar que haya un liderazgo de oposición".

Revisa la entrevista completa: