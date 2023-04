"Alguien que me lo explique": Influencer argentino queda sorprendido por la cantidad de marcas que hay en Chile

10 abr. 2023 - 13:30 hrs.

Rodrigo Márquez es un influencer argentino que suele compartir contenido a través de su cuenta de TikTok. El hombre utiliza la red social para hablar, principalmente, sobre negocios y emprendimientos, generando miles de visitas en sus videos.

En esta ocasión, compartió un registro que, al día de hoy, cuenta con casi 300 mil reproducciones, el cual fue grabado nada más ni nada menos que en Chile.

El tiktoker se grabó a sí mismo dentro del Mall Costanera Center, uno de los principales centros comerciales de Santiago y del país, y reaccionó sorprendido por la gran cantidad de marcas y tiendas que encontró.

"Estoy sorprendido"

En un comienzo, el influencer, con una evidente sorpresa que su rostro no pudo ocultar, señaló: "La verdad es que no lo puedo entender. Alguien que me lo explique".

"Estoy en el Costanera Center, aquí en Chile, a más de 1.100 kilómetros de Córdoba, Argentina. Me vine en un fin de semana, a pasar la Pascua y ver qué se podía comprar. Estoy sorprendido. No puede ser, loco. Yo pensé que no existían estas marcas, que se habían ido del planeta", sostuvo.

En ese instante, Márquez comenzó a enumerar las marcas con las que se encontró en el centro comercial, afirmando que "tenés todas las marcas que se te ocurran, variedad. Vos entrás a un shopping y tenés la remerita azul, azul marino, azul claro y oscuro, pero pará, muchachos, ¿qué pasó en Argentina?".

"No nos quedó nada, se fueron todos"

A partir de ese momento, el influencer reflexionó sobre la situación en su país y manifestó que "no nos quedó nada, se fueron todos, no quedó nadie. Alguien, por favor, que me explique por qué me tengo que cruzar de país. Ojo que no me fui a EEUU, no, acá, a una hora y media en avión. Un viajecito de un día en auto y estás en un lugar donde encontrás de todo".

"A lo mejor el tipo de cambio no es el mejor, pero como tenés tanta variedad, terminás encontrando cosas de gran calidad, a buen precio", agregó sobre Chile.

