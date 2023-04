Informe de Jaime Leyton: Anuncia "cambio en el estado del tiempo la próxima semana"

09 abr. 2023 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó un completo reporte del tiempo para la próxima semana, donde anunció que vendrán "cambios". Además, esto dijo de posibles precipitaciones.

¿Qué dijo?

"Los cambios en el promedio de las temperaturas mínimas en los valles de la zona central de 10,0° C a 9,2° C, entre la última semana de marzo y la primera de abril, señalan una variación gradual, con tendencia a la disminución, que se asocia únicamente al avance de la estación de otoño y no a la modificación producto de cambios, por fenómenos meteorológicos significativos, como sería el ingreso de una masa de aire frío, asociada al paso de un frente, aunque fuese de características débiles", dijo para comenzar.

Añadió que "la semana comprendida entre el lunes 10 y el domingo 16 de abril, mostrará un cambio en el comportamiento de las temperaturas extremas. Este se expresará como una disminución de estos registros".

No se quedó ahí y añadió que "la disminución más evidente y notoria se producirá en las temperaturas máximas, con una caída en promedio para la semana de prácticamente 5° C en relación con los primeros días de abril".

El profesional también mencionó que "no menos importante será la disminución promedio de las temperaturas mínimas, que descenderá en promedio 2,2° C en los valles de la zona central".

Para finalizar, se refirió a la posibilidad de la presencia de chubascos en la zona central del país.

"No se proyectan cambios en el comportamiento meteorológico previsto hasta hoy, que pudieran modificar las condiciones de ausencia de precipitaciones en la zona central en algún plazo determinado", sentenció.

