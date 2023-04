Tío de carabinero asesinado: "Mi hermana, la mamá de Daniel, no quiere vivir más"

07 abr. 2023 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

El tío de Daniel Palma Yáñez, carabinero que falleció luego de recibir un disparo en su cabeza durante una fiscalización en el centro de Santiago, habló con Meganoticias en el velatorio de su sobrino.

Visiblemente emocionado, el hombre clamó por justicia y contó cómo está su hermana, la madre del funcionario policial.

“Le cag... la vida”

“Estos delincuentes mataron en un segundo a una persona buena. Un chico que tenía la vida por delante y nos cuidaba a todos”, sostuvo para comenzar.

Añadió que “la familia solo pide justicia... En una semana más habrá otro carabinero muerto. ¡Hasta cuando!”.

No se quedó ahí y expuso que “este muchacho deja un hijo, otro que está por nacer, quién se hace cargo... Mi hermana, la mamá de Daniel, no quiere vivir más, porque le cag... la vida. ¿Qué estamos esperando? ¡Basta ya!. Ayer hubo protestas, pero la justicia no hace nada”.

Consultado por su sobrino, afirmó que “Daniel no le hacía daño a nadie, era una persona alegre. Los cobardes lo balearon por atrás, porque de frente no fueron capaces... Los gobiernos han dejado entrar tanta gente de afuera y nadie puso mano dura”.