Carlos Cortez y Luis Lugo: ¿Qué se sabe de los presuntos autores del asesinato del carabinero?

06 abr. 2023 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de lograr su captura, Carabineros y la Fiscalía Centro Norte publicaron imágenes de los presuntos autores del asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez, funcionario de Carabineros que fue baleado durante un procedimiento policial en Santiago Centro, durante la noche del miércoles 5 de abril.

Según se aprecia en las imágenes, los dos sujetos que son de interés para la investigación corresponden a Carlos Cortez Florez y Luis Lugo Machado.

En investigación por homicidio del Cabo 1º Daniel Palma Yáñez (QEPD), fallecido durante un procedimiento policial en Santiago Centro, la @FRCentroNorte y Carabineros solicita la colaboración de la comunidad para la ubicación de 2 sujetos de interés, cuyas imágenes difundimos. pic.twitter.com/4tVF27pgb2 — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) April 6, 2023

¿Qué se sabe de los presuntos asesinos del carabinero?

Tras la viralización de los rostros de los presuntos autores del crimen, Meganoticias.cl accedió al perfil de redes sociales de uno de los implicados.

Tal es el caso de Cortez Florez. En su cuenta de Instagram, el sujeto posee fotografías con amigos y su presunta pareja, con quien habría tenido una bebé durante el segundo semestre de 2019.

Su última publicación data de enero de este año y en la descripción de la imagen tiene el siguiente texto: "Lo mejor es lo que pasa".

Instagram de Carlos Cortez Florez.

En Facebook, el sospechoso se muestra como un fanático de una reconocida marca deportiva y de una marca de motos. Asegura que "no creo en nadie" y tiene como lema la frase "no es lo mismo dudar que no creer", acompañada con emojis de una calavera.

Su última publicación en esta red social muestra su afición por las armas de fuego.

" data-width="500" data-height="461">

El caso de Luis Lugo Machado

En cuanto al segundo sospechoso, se hizo público que mantenía orden de detención y estaba bajo libertad vigilada. En caso de ser detenido y procesado por la justicia, estos antecedentes podrían agravar la eventual condena que se le otorgue, siempre que sea declarado como culpable.

En junio de 2021, este sujeto de nacionalidad venezolana fue detenido por su autoría en dos delitos: microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego y munición.

El rostro de Luis Lugo Machado.

El general de Carabineros, Álex Chaván, se refirió a los dos sujetos: "Mejor que se entreguen. Si ya los tenemos identificados, es mejor que ellos se entreguen. Nuestro general director ha dispuesto toda la institución a trabajar en la búsqueda de estas personas que pueden ser responsables del horrible asesinato de nuestro mártir. Ellas mismas se pueden entregar en cualquier comisaría".

