"No tienen ningún respeto por la vida": Empresario Max Raide explica por qué rechazó arreglo económico con agresores

05 abr. 2023 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario gastronómico Maximiliano Raide explicó por qué decidió rechazar una reparación económica por parte de los dos hombres acusados de agredirlo, afuera de un local de comida en el año 2020, luego de que defendiera a mujeres que habrían estado acosando.

El socio director del Barrio Europeo, quien perdió un porcentaje de su visión tras la golpiza, espera que los imputados sean condenados con cárcel, al igual que la Fiscalía, que se encuentra pidiendo penas de hasta cinco años de prisión efectiva.

¿Qué dijo Raide?

El empresario confirmó en Las Últimas Noticias que declarará en el juicio "por fin". "Espero que sea la próxima semana", sostuvo.

Además, explicó que "el escenario fue que yo me negué a llegar a un acuerdo de juicio abreviado y de acuerdo económico, porque ellos anteriormente ya habían pasado por otras situaciones".

"Me di cuenta de que estamos hablando de personas que no tienen ningún respeto por la vida de las personas. Qué sentido tiene un acuerdo económico si finalmente estas personas no le toman el peso a sus actos", expuso.

"Ni siquiera abrimos el espacio a que nos dieran un valor"

Raide detalló que a través de su abogado, Juan Domingo Costa, no llegaron "a ningún acuerdo y la Fiscalía así lo entendió, que no nos interesaba".

"Ni siquiera abrimos el espacio a que nos diera un valor, porque yo siempre le dije a mis abogados que no me interesaba ni un solo peso, que esto lo estaba haciendo porque me interesa dar una señal a la sociedad", aseguró.

"Si bien este proceso fue largo y no ha sido fácil, es importante que la gente vea que esto se tiene que hacer", aseveró.

Pide cárcel para los acusados

En ese sentido, el empresario gastronómico aclaró que por su lado "nunca hubo una oferta directa, porque yo nunca acepté ni abrí la posibilidad a esta opción. Ni directa ni indirectamente".

"Lo que pasa es que la Fiscalía siempre te pregunta, porque el juicio abreviado es parte del proceso. Pero dijimos que no porque el juicio abreviado lo que busca es evitar el riesgo de una pena mayor: la cárcel", sostuvo.

"Los jueces tendrán que fallar de acuerdo a lo que ellos vean, pero por lo menos yo hice lo que tenía que hacer, que era llevar a estos dos tipos al juicio oral y espero que los condenen a lo que la Fiscalía y nosotros pedimos", agregó.

Al ser consultado sobre si ha recibido alguna disculpa por parte de los acusados, respondió: "Ninguna. No tienen ningún grado de arrepentimiento. Ningún tipo de acercamiento. Quizás pensaron que esto iba a resultar más fácil, como les había pasado antes. Estas cosas son las que producen la rabia social, esto tiene que ver con la impunidad. Por eso es importante que la justicia actúe".

El caso

Según el expediente de la causa, en la noche del 1 de octubre del año 2020, cuando Raide se encontraba en su vehículo tras salir del restaurante "Europeo", en la comuna de Vitacura, increpó a José Bulnes Concha y Enrique Searle, quienes estaban "bebiendo alcohol en la vía pública, mientras molestaban a dos mujeres jóvenes, aparentemente acosándolas".

En ese contexto, el empresario le pidió a los sujetos que dejaran de molestar a las mujeres, lo que gatilló en que lo golpearan con puños y vasos de vidrios, causándole lesiones graves, de acuerdo a lo detallado en la demanda.

"Me traté en Chile y fuera de Chile para ver el tema de mi ojo izquierdo. Al final, y luego de tres años de recuperación, llegaron a la conclusión de que había perdido un porcentaje importante de la visión", contó el afectado.

Cabe señalar que la defensa de los imputados sostiene que al momento de los hechos no se encontraban bebiendo alcohol y que no molestaron a ningún transeúnte.

Antecedentes de los acusados

La Fiscalía se encuentra pidiendo cinco años de pena efectiva de cárcel para Bulnes y tres años para Searle, argumentando que ambos ya cuentan con antecedentes.

Bulnes fue sentenciado a una pena remitida por conducción en estado de ebriedad, con resultado de muerte, hecho ocurrido en el año 2017.

En tanto, Searle había sido condenado por consumo de drogas en San Felipe, proceso que terminó con el pago de una multa.