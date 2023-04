"Me exhiben una foto donde aparezco con mi hija": Dramático relato de trabajador secuestrado en robo a banco en Nogales

05 abr. 2023 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

El martes se llevó a cabo la formalización de uno de los detenidos por el millonario robo realizado a un Banco Estado en la comuna de Nogales, región de Valparaíso, instancia en la que se entregaron escabrosos detalles del atraco.

En la audiencia se leyó la declaración de un trabajador de la sucursal, quien fue secuestrado en su domicilio con la finalidad de ayudar a los delincuentes a ingresar a la bóveda.

La víctima comentó que los delincuentes lo amenazaron mostrándole una fotografía de él con su hija y que, además, le señalaron que lo estaban siguiendo desde hace un tiempo.

"Me exhiben fotos en las que aparezco con mi hija"

De acuerdo al relato de la víctima que fue secuestrada, cerca de las 07:15 horas del lunes, un grupo de cinco individuos a cara cubierta llegó en dos vehículos hasta la comuna de Olmué para irrumpir en el domicilio del trabajador del banco, en donde se encontraba junto a su pareja y sus tres hijas menores de edad.

"Ingresaron violentamente con pistolas diciéndome 'no nos interesa nada de tu casa, vinimos por el banco'", señaló el funcionario, de acuerdo a la declaración leída por el fiscal Iván Morales.

"Me exhiben una foto donde aparezco yo con mi hija, tomadas con anterioridad, como si nos estuvieran vigilando desde antes, diciéndome textualmente: 'Te hemos estado siguiendo todo este tiempo, así que coopera'", manifestó, según consignó el diario La Estrella.

El trabajador les insistió que no tenía la llave de la bóveda del banco. "Les respondí que no era el jefe, diciéndome uno de ellos 'vámonos', pero les pregunté qué iba a pasar con mis hijas y mi pareja, respondiéndome 'ellas se van con nosotros; coopera, porque si hay un intercambio de disparos, ellas recibirán uno'", añadió el persecutor.

"Tu hija se llama Maite"

La banda maniató y cubrió la cabeza de la víctima y su pareja. Posteriormente, el clan familiar fue subido a ambos vehículos y se trasladaron hasta el banco por distintas rutas.

Una vez en la sucursal, los antisociales se toparon con el guardia de seguridad, a quien le dijeron "tírate al piso, no me mires, tu hija se llama Maite, la tengo en tu casa encañonada junto a toda tu familia, no te hagas el vivo", de acuerdo a lo indicado en el citado medio.

Luego, la banda se percató que una ejecutiva se había escondido y había alertado del hecho apretando un pulsador, momento en que ellos comenzaron a perder el control. "La arrastraron por el pelo y le dieron una patada en sus costillas".

Finalmente, lograron conseguir la llave de la bóveda, de la que sustrajeron cerca de 110 millones de pesos que, hasta el momento, no han logrado ser encontrados.

Prisión preventiva

Pese a que toda la banda fue detenida la jornada del lunes, cuatro miembros quedaron en libertad por faltas de pruebas, pero apercibidos.

El único imputado, en tanto, quedó en prisión preventiva por los delitos de secuestro, robo con intimidación, receptación de vehículo motorizado y ocultación de placa patente.

El plazo de la investigación, en tanto, quedó fijado en 120 días.

Magistrado consideró que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad, por delitos graves y que afectaron no sólo a la víctima de secuestro, sino a múltiples personas por el robo al banco. Se fijó un plazo de investigación de 150 días. @FiscaliaRegionV https://t.co/q6jaAtRRSd pic.twitter.com/Cn1QmZdkM1 — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) April 4, 2023