"Fue un impacto terrible": Denuncian a hombre por robo de mascotas y maltrato animal en el sur de Chile

¿Qué pasó?

Un grupo de vecinos de las comunas de Angol y del sector rural de Chacaico, en el sur de Chile, hicieron una denuncia contra un hombre por el delito de maltrato hacia diversas mascotas que habrían sido robadas por él, incluso, desde el interior de los hogares.

El hecho

Se trata de un sujeto que viviría solo en una casa y que habría maltratado, por ejemplo, a perros y gatos, los que sustrajo en algún momento de viviendas particulares.

Los afectados por este hecho se trasladaron el viernes de esta semana a la Unidad Bidema de la PDI, para realizar la denuncia.

Cabe mencionar que la situación quedó en evidencia una vez que se registrara un incendio el lunes pasado en la casa del acusado. En ese lugar, había una gran cantidad de animales en pésimo estado.

¿Qué dijeron los testigos?

Constanza Fernández, de la agrupación Huella Animal de Angol, explicó que "nos habían comentado que había una persona que robaba animales de las casas y los tenía en su casa amarrados".

La mujer contó que se trasladó, junto con bomberos, al lugar y pudo corroborar la situación, por lo cual se procedió al respectivo rescate. No obstante, afirmó que el individuo "sigue libre en el mismo sector y con el riesgo inminente de seguir haciendo lo mismo".

Por otra parte, Vanessa Erices, una de las víctimas, reveló que "salió que este tipo había secuestrado a mi gatita y no la he podido recuperar. No sabemos qué sucedió con ella y estamos mal como familia porque lo que sucedió fue un impacto terrible".

En tanto, Camilo Martínez, de la veterinaria municipal de Angol, explicó que "gracias a la evidencia que hubo en registro audiovisual se pudo corroborar que este sujeto hacía maltrato animal, no solo a gatos y perros. Hay antecedentes de que lo hacía con especies mayores".

Sospechoso tendría problemas médicos

Según pudo conocer Meganoticias, el sospechoso tendría un diagnóstico siquiátrico, lo que habría derivado en su actuar, algo que no ha sido confirmado.

Ante este problema médico, se dio a conocer que el hombre, que además estaría inscrito en un Cesfam, no ha recibido atención de especialistas.

