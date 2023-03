"Me dejó sin Navidad": Denuncian por supuesta estafa a joven que rifó su Bono Clase Media en 2021

31 mar. 2023 - 14:00 hrs.

Hace poco menos de dos años, Matías Ortiz, un joven de Chimbarongo, decidió rifar el Bono Clase Media que entregaba $500.000 y cuyo pago se efectuó durante la pandemia de coronavirus. La iniciativa consistía en la compra de un número a $3.000, la que debía ser transferida a su cuenta bancaria.

Finalmente, el joven logró rifar el beneficio, logrando recaudar alrededor de $900.000, es decir, $400.000 más de lo que entregaba la ayuda económica. Por otra parte, luego se conoció que la ganadora fue una mujer de Viña del Mar.

Al día de hoy, el joven volvió a aparecer en la opinión pública, pero por denuncias de supuestas estafas por medio de la plataforma de entretención de TikTok.

El detalle de las denuncias

Luego de hacerse conocido, Ortiz comenzó una especie de emprendimiento para invertir, en el cual señalaba que si las personas colocaban cierta cantidad de dinero, en un mes, podían recibir más del doble. Si bien al principio hubo familias que tuvieron ganancias, más tarde no siguieron recibiendo el dinero de vuelta, perdiendo millones de pesos.

El joven promocionaba esta iniciativa por medio de distintos videos TikTok e incluso se daba el tiempo de despejar dudas acerca de comentarios que decían que se podía tratar de una estafa. No obstante, él aseguraba una rentabilidad del 100%.

Fueron al menos 300 personas quienes le habrían confiado su dinero y muchas de ellas ahora reclaman la devolución, ya que hace meses no saben nada de él.

"Se llevó todo lo mío"

Noelia Reyes, una de las denunciantes, señaló en el matinal "Mucho Gusto" que depositó más de $5 millones en distintos momentos: "Se llevó todo lo mío, me dejó sin Navidad, sin vacaciones, sin comprar las cosas de mis hijos en el colegio. No les he podido comprar nada".

"Yo lo conocí en YouTube, porque se hizo conocido por un bono de $500.000 durante la pandemia", recalcó Reyes.

María es otra de las afectadas, quien remarcó que tenía el sueño de comprar un vehículo, y con la esperanza de multiplicar sus ahorros, le transfirió más de $1 millón al supuesto inversionista de TikTok.

"Él habló de que no había posibilidades de perder, de ninguna forma, entonces yo me confié. Le dije a mi pareja y los dos decidimos invertir con él", sostuvo.

¿Qué respondió el joven?

Ortiz conversó con el matinal "Mucho Gusto" para entregar su versión y manifestó que "hay 300 personas que estuvieron invirtiendo conmigo y que 15 o 20 estén haciendo ese reclamo y que nadie más se una...".

"Yo les voy a depositar, ya les dije... Yo no me fugué, no les dejé de responder", afirmó el joven, quien se declaró inocente.

Según lo informado por el propio acusado en uno de sus videos, el dinero era invertido en un emprendimiento familiar de mimbre. Sin embargo, después él mismo cambió su opinión y más tarde indicó que tuvo problemas con sus proveedores de muebles al norte del país.

"¿Qué es lo que sucedió con estas personas? Las pillaron con droga. Están en la cárcel. Gracias a Dios, a mí y a ustedes no nos va a pasar nada", dijo.

Ante esta afirmación, aclaró que "yo después fui a hablar con ellos, fui a la casa de estas personas y me contaron todo, incluso, hasta me amenazaron".

Por último, Ortiz sostuvo que todavía no tiene claro el monto que debe y que espera seguir sacando otros cálculos, pero dejó en claro que se trataría de más de $20 millones.

