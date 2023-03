Vecinos ingresan a polémica clínica Sierra Bella en apoyo a su compra

30 mar. 2023 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, un grupo de vecinos ingresó a la ex clínica Sierra Bella, recinto que se encuentra envuelto en una polémica tras su cuestionada compra por parte de la Municipalidad de Santiago.

La presencia de parte de la comunidad en el inmueble se dio en medio de un supuesto recorrido por las instalaciones del que serían parte junto con la prensa, lo que finalmente no ocurrió.

Cabe señalar que todos los vecinos que ingresaron al lugar se manifestaron a favor de su adquisición.

¿Qué dijo el diputado Winter?

El diputado Gonzalo Winter, quien fue invitado a conocer las dependencias, lamentó que a la prensa y los vecinos no se les haya permitido hacer lo mismo.

"Hago el llamado a que lo más pronto posible se pueda realizar una invitación a la prensa, que puedan ver lo que yo he visto y hacer los juicios que correspondan", sostuvo.

El parlamentario evitó hacer una evaluación de lo que observó en el interior del recinto, ni tampoco quiso referirse a la polémica compra.

"Los parlamentarios que han hecho estos requerimientos en contraloría tienen un rol fiscalizador, que es un rol que yo respeto", expuso, añadiendo que "yo también en mi rol fiscalizador vine a observar, porque hay cosas que yo no entiendo por mi falta de expertise en la materia".

En esa línea, afirmó que no se referirá "a las tasaciones ni los precios, porque no tengo las herramientas para tasar al ojo una clínica, y si yo les dijera cuál es el precio que a mí me parece por lo que he visto, sería una absoluta irresponsabilidad de mi parte".

"Aquí hay una clínica"

"Yo quería entender y observar con mis propios ojos algo que yo como abogado no tenía las herramientas para comprender, que es la diferencia entre comprar un inmueble que puede servir para una clínica y comprar un inmueble que cuenta con resoluciones sanitarias para realizar operaciones quirúrgicas", señaló el diputado.

En esa línea, le manifestó a la prensa que "aquí hay una clínica, es real, que yo la veo en condiciones de funcionar con muy pocos arreglos. O sea, es un lugar que hace tres años no se utiliza y requiere un montón de asuntos".

"Lo que yo vi es muy superior a lo que yo he visto en los Cesfam de mi distrito", aseguró.

Respecto de esto último, sostuvo que ha visto "una urgencia apremiante y angustiante respecto a las instalaciones de la salud pública, de la atención primaria y Cesfam en todo mi distrito. Yo he visto médicos que almuerzan en las escaleras, he visto casas reconvertidas en Cesfam. He visto trabajadores de la salud atendiendo a gente en el pasillo".