Hay más 30 mil prófugos en Chile: Conoce cuántos de ellos escaparon de la cárcel mientras cumplían condena

29 mar. 2023 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Tres de los seis detenidos por el asesinato de la funcionaria de Carabineros Rita Olivares, se habían fugado de la cárcel de Valparaíso en 2021, año desde el que se encontraban prófugos, condición en la que actualmente se encuentran más de 30 mil personas.

En específico, de acuerdo al Registro Nacional de Prófugos, elaborado por el Registro Civil, en Chile hay 31.558 personas que se encuentran en dicha condición.

¿Por cuál motivo deberían estar en la cárcel?

Según consignó LUN, la mayoría de los prófugos se declararon "en rebeldía", es decir, se trata de imputados que no han sido condenados, pero que no se han presentado a la Justicia pese a tener en su contra una orden de detención. En esta categoría se encuentran 27.969 acusados por todo tipo de delitos, desde el hurto simple hasta el homicidio calificado.

En tanto, hay 1.665 prófugos por la causal de no haber ingresado a la cárcel, pese a haber sido condenados. Un ejemplo de cuando pasa esto, es cuando el imputado no se presenta a la lectura de la sentencia.

La siguiente causal más recurrente es el no pago de pensión alimenticia (1.104), seguida por las personas que evaden ir a la cárcel cuando se les revoca alguna salida alternativa a la prisión o la pena de libertad vigilada (323).

¿Cuántas se han fugado de la cárcel?

Sólo 173 personas se encuentran prófugas por ser condenados que se escaparon de la cárcel, mientras que el número baja a 58 cuando se trata de imputados que se fugaron estando en prisión preventiva (incluyendo arresto domiciliario).

En tanto, hay 18 prófugos que se encuentran en dicha condición sin una causal establecida.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que desde el punto de vista de seguridad pública, a las categorías que hay que apuntar son las de "personas que están sin ingresar a recintos penitenciarios, aquellos que se han fugado de cárceles, aquellos que han incumplido su libertad condicional".

32 fugados desde 2021

"Entre 2021 y 2023 se fugaron 32 personas de recintos penitenciarios desde el interior o en traslados. De esos, se han capturado ocho. De hecho, en el último año, todos los que han intentado fuga han sido inmediatamente capturados", expuso el ministro.

"Todo lo que suceda fuera de los recintos penitenciarios, lo que genera es una red de coordinación que está a cargo principalmente de las policías. En lo que deberíamos avanzar es en buscar mecanismos de integración que ya no dependan de Gendarmería, sino que del sistema de orden público y de investigación", añadió.

Además, recordó que en el caso de la fuga de la cárcel de Valparaíso "implicó la instrucción de un sumario administrativo y una investigación adicional, donde terminaron personas destituidas y 15 sancionadas".

Requisitos para perseguir

El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente y académico de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sostuvo en el medio antes mencionado que no tiene sentido intentar atrapar a todos los prófugos del país, ya que no existen los recursos suficientes. Es por esto, que afirma que se debe priorizar por "matriz de riesgo".

"No es lo mismo una orden de captura por hurto, alguien que hurtó algo en una tienda de retail, que por tráfico u homicidio", indicó.

También señaló que se debe priorizar por cantidad de órdenes de detención y por el tiempo que llevan prófugos. "No sólo por un cálculo temporal ante la posibilidad de prescripción del delito, sino para impedir que prevalezca una sensación de impunidad".

2.500 cumplen con requisitos

Rosas aseguró que del total de prófugos por rebeldía, unos 2.500 cumplirían con estos tres requisitos de priorización.

Sin embargo, el fiscal advirtió que estos casos no son fáciles de resolver, indicando que "aquí ya no se puede esperar a que los sujetos caigan a un control de identidad preventivo, por ejemplo. Ya no se puede apelar a la torpeza delictual... Aquí se trata de un esfuerzo combinado para atrapar a aquellos que no se dejan ver".

En ese sentido, precisó que los más difíciles de encontrar son aquellos que cuentan con redes de protección, ya sea porque pertenecen a una organización o porque cambiaron radicalmente su estilo de vida. "Hay quienes cambian de apariencia física, de barrio y de casa, han perdido contacto con sus familiares o cercanos y han dejado de delinquir, esperando que en algún momento opere la prescripción".

Lo anterior se debe a que la prescripción de los delitos de los prófugos, aunque se suspende por tres años en el caso de los imputados en rebeldía.