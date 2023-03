Boric llama a la unidad para combatir la delincuencia: "Necesitamos ponernos todos detrás de una misma cruzada"

27 mar. 2023 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad de todos los sectores políticos tras la muerte de la sargento de Carabineros Rita Olivares.

Llamado a la unidad

"Estoy convencido de que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera. Que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, acción de tal o cual parlamentario, que ese alcalde es bueno y este no, no va a servir para detener a la delincuencia", señaló el Mandatario en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

"Las críticas constructivas son necesarias en una democracia, pero hoy necesitamos ponernos todos detrás de una misma cruzada, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia", agregó.

El jefe de Estado insistió en el llamado a la unidad: "Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro, como Presidente de la República, que no vale la pena en el largo plazo. Y que más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando ni que sigamos con las interpelaciones cruzadas".

"Este Gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley, y espero que todos nos acompañen en esta tarea", complementó.

En la instancia, Boric pidió sacar adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad, "junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión".

El Presidente recordó su visita a Quilpué para acompañar a la nueva mártir de la Carabineros.

"Fueron momentos conmovedores en una caso que no deja a nadie de buen corazón indiferente. Son, sin duda, circunstancias dolorosas para el Gobierno para el país y nada que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor", manifestó.

En esa línea, comentó que "es urgente y necesario pasar de las palabras y condenas que todos los chilenos compartimos a la acción. Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar estas palabras, sepan que nuestros carabineros tienen todo el respaldo concreto, con recursos y herramientas del Gobierno, del Estado y de los chilenos. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender".

"Como Gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y esfuerzo es desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve y ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad", aseguró la máxima autoridad del país.

"Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora que es la gran mayoría de nuestra patria", insistió, agregando que "a quienes estén pensando hoy en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho y en esto cuentan con todo nuestro respaldo".

