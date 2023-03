Rodrigo Sepúlveda por elección de Consejeros Constitucionales: "No hagan promesas que no sean capaces de cumplir"

25 mar. 2023 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió la mañana de este sábado a la futura elección de Consejeros Constitucionales, haciendo un llamado a los candidatos a no hacer "promesas que no sean capaces de cumplir".

¿Qué dijo?

"Viene una campaña política que se va a hacer en la televisión, una franja electoral para elegir las personas que ustedes voten para escribir la Constitución. Ayer ya se presentó el orden de los partidos, la gente que va a aparecer, están grabándolo con productoras para que quede todo bonito", partió.

Agregó que "ustedes saben mi opinión respecto a esas franjas, yo siento que las franjas no sirven de nada. Es una pérdida de plata. Lo único que le quiero pedir a la gente que salga en esa franja, independientemente de las grandes cualidades que puedan tener, que no hagan promesas que no sean capaces de cumplir".

Sepúlveda no se quedó ahí y expuso que “uno ya está aburrido de que te prometan y después no suceda nada. Van a aparecer (diciendo) seguridad, salud, beneficios... y después, nada”.

Para cerrar, sentenció que “estamos aburridos de promesas, lo que necesita el país hoy, son cosas concretas... Ver una franja electoral de 30-40 segundos para que uno vote por ellos y después se la metan al bolsillo, chao. Prefiero ni verla”.

Mira el momento

