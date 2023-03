Le hackearon su cuenta bancaria mientras dormía y le robaron $28 millones en menos de una hora

24 mar. 2023 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, sufrió el robo de $28 millones desde su cuenta bancaria, en menos de una hora.

El hombre de 37 años acusa haber sido víctima de un hackeo, sin embargo, pese a haber interpuesto las denuncias correspondientes, reclama que el delito aún no está siendo investigado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El pasado 17 de marzo, el ingeniero de profesión estaba durmiendo cuando se efectuaban los ilícitos. Al despertar, prendió su celular y se percató que entre las 3 y 4 de la madrugada se habían realizado retiros desde su cuenta corriente, además de solicitar créditos a Scotiabank.

"En la noche dejé mi teléfono apagado y me levanté la mañana siguiente como a las 6:00 para trabajar y prendí el celular. Veo que tengo 18 notificaciones del banco con mensajes que decían 'ha sido aceptado su crédito' o 'el pago se ha realizado con éxito', porque hicieron pagos de mi cuenta", contó a Diario El Líder.

Los autores del ilícito habrían ingresado a la cuenta del afectado con todos sus datos personales, incluidas las claves bancarias.

Aún no recibe respuestas

El hombre, que acusa haber sido víctima de un robo de $28 millones, interpuso un reclamo ante el banco y una denuncia por fraude en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) el mismo día que ocurrieron los hechos.

Según indicó al citado medio, hasta ahora no se han efectuado las diligencias, ya que la Fiscalía local aún no emite la orden de investigar. "Espero que esto se agilice, que no pasen 2 o 3 meses sin que esté esa orden de investigar", acotó.

Respecto a la respuesta de la entidad bancaria, indicó que "por ley el banco tiene un plazo para responder y este plazo aún no se cumple. Por lo que todavía no tengo una respuesta. Necesito que se reconozca que yo no autoricé los movimientos bancarios para que se me restituya el dinero y se borren los préstamos", indicó el afectado.

Finalmente, concluyó que "espero que se solucione por esa vía, del banco, y no judicializarlo, porque pueden tardar años y no es la idea".

