Salió de su casa y nunca más regresó: La extraña desaparición de Marco Opazo, exfutbolista histórico de Palestino

23 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Un 27 de abril de 1961, un año antes del mundial de fútbol en Chile, Cecilia del Carmen Castillo daba a luz a su hijo, Marco Opazo Castillo. El bebé nació en San Miguel, comuna aledaña de La Cisterna, donde cada fin de semana juega el equipo que lo transformó en un histórico: Palestino.

Es una leyenda del club. Además de los dos subcampeonatos que consiguió, el defensa es el quinto jugador con más partidos jugados con la camiseta árabe (336 duelos). Durante la década de los '80 fue parte de la Selección Chilena de Fútbol, disputando tres partidos internacionales y coronándose campeón de la olvidada Copa Independencia de Indonesia.

A más de dos décadas de su retiro profesional, actualmente el "Chacota" Opazo es protagonista de un enigmático caso policial. El pasado domingo 19 de marzo se cumplió un año de su desaparición. Como su paradero es desconocido, la familia aseguró estar preparada para la peor noticia, dado que tienen una hipótesis de lo que le habría ocurrido al exfutbolista.

La extraña desaparición del "Chacota"

La mañana de ese sábado 19 de marzo de 2022, Opazo despertó y procedió a vestirse con la indumentaria digna de fin de semana: polera y polerón con capucha para resguardarse de la ventisca matinal, shorts de tela y zapatillas deportivas.

Después de desayunar con su pareja, en su domicilio ubicado en la comuna de Lampa, región Metropolitana, cerca de las 11 horas salió de su hogar y nunca más regresó.

En los días posteriores, sus hermanas e hijos recorrieron los cerros, laderas y canales de la zona norte de Santiago, con la esperanza de encontrar algún indicio del hombre, quien sufría hipertensión y problemas cardiacos. Por supuesto que dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI), pero las diligencias no fueron exitosas.

Una de las últimas fotografías de Marco Opazo antes de su desaparición. Imagen obtenida de Radios Regionales.

42 días después de la pérdida de su rastro, su hermana, Ximena Opazo, declaró a la prensa que "salimos a buscarlo en varios sectores, también hemos ido al litoral, pero no hemos tenido respuesta. No tenemos mayor información. Sentimos que estamos en el primer día, nada sabemos y los días pasan. Nos lleva a la convicción de que las hipótesis se abren, porque no hay respuestas y no aparece".

Para la familia, no había razones que explicasen la desaparición del otrora seleccionado chileno: tenía proyectos y trabajaba en el área de Deportes de la Corporación Municipal de Lampa, haciendo clases a niños en riesgo social. Tampoco notaron algún comportamiento asociado a depresión que lo llevase al suicidio.

Marco Opazo vistió tres veces la camiseta de la Selección Chilena. Foto obtenida de Radios Regionales.

La primera pista que obtuvo la familia

A más de un año de su extravío, Ximena entregó detalles de cómo han sido estos días de angustia e incertidumbre. En entrevista con El Mercurio, la mujer recordó el momento en que obtuvieron la primera pista sobre el paradero de Marco.

Opazo salió de su casa con su celular. Un amigo de la familia, gracias a la cuenta de Gmail vinculada al teléfono, rescató el recorrido que hizo el ex Palestino: desde Lampa se fue hasta Estación Central y "de ahí se quedó un tiempo corto. Después, volvió por la Ruta 68 y la señal se pierde casi a la entrada de El Noviciado (para retornar a Lampa)", dijo la hermana.

Marco Opazo y su bigote, su sello característico. Obtenida de ADN Radio.

A pesar de entregar los antecedentes a la policía, la mujer aseguró que la PDI hizo el barrido seis meses después: "En este trayecto que indica el celular, revisamos todas las cámaras entre Lampa y el terminal. Mi hermano jamás apareció en alguna. Pensamos que ese recorrido lo hizo otra persona con su teléfono".

Junto con afirmar que hay terceras personas involucradas, Ximena también lamentó sentirse abandonada por el sistema y que existen negligencias en la investigación. Por si fuera poco, el estado de salud de Cecilia, su madre, no es el más óptimo.

El crudo destino que habría tenido Marco

El único deseo de Ximena es encontrar la verdad para cerrar su duelo. Una verdad que puede ser desgarradora: ella cree que "a mi hermano lo asesinaron y tienen oculto el cuerpo. Una persona que se quita la vida aparece", agregando que la posible razón del eventual crimen es que "escuchó, vio o supo de algo y lo quisieron callar".

La familiar, que actualmente está siendo representada en la investigación por Pedro Díaz, el mismo especialista que asesora a la familia de Fernanda Maciel en el juicio en contra de Felipe Rojas, también emitió críticas contra la pareja del histórico jugador.

"Nunca la hemos visto. Desde que desapareció, jamás se acercó. Nunca entendimos por qué avisó el domingo (20 de marzo, un día después de la pérdida del rastro), vía mensaje de texto, que mi hermano no había llegado a dormir", señaló en la entrevista.