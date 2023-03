Una de las mejores "picadas" de Chile deberá cerrar sus puertas tras 43 años

22 mar. 2023 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de 43 años de existencia, se vería obligado a cerrar sus puertas el tradicional local "Manhattan", reconocido por sus sándwich de carne mechada, en Concepción.

El recinto se encuentra ubicado en la Vega Monumental de la mencionada ciudad, en la región del Biobío, y en el año 2014 fue elegida como la segunda mejor "picada" de Chile, sólo siendo superada por el "Kiosko Roca" de Punta Arenas, región de Magallanes.

¿Por qué deberá cerrar?

Según consignó La Estrella de Concepción, el fundador del local, Ricardo Deveni, afirmó que la situación se originó a raíz de la nueva gerencia de la Vega Monumental.

Instagram Manhattan Sa?ndwich

"Llevo 43 años aquí, en donde siempre existió una buena relación de entendimiento con el antiguo gerente, Sergio Molina, quien se retiró el año pasado. En el último contrato que me renovaron decía que si alguna de las partes podía terminar el vínculo, se podía hacer, pero él jamás me pidió eso. Asimismo, yo jamás he incumplido con el pago del arriendo", sostuvo.

Respecto a la nueva gerencia, detalló que "me han señalado en una carta, que quieren hacer cambios por hechos de violencia que hubo el año pasado. Si fuera por ellos, tendrían que cerrar todos los malls, farmacias y lugares en donde hay delincuencia".

"La Vega Monumental me demandó por término de contrato y me quieren sacar. Me dieron hasta el 4 de mayo, aunque con mis abogados estamos haciendo un esfuerzo para aumentar ese plazo. Es una lástima porque, después de 43 años, en que he colaborado con un granito de arena, quieren sacar la picada", agregó.

"Esto va a cerrar"

Deveni aclaró que "aunque me vaya bien judicialmente, esto va a cerrar. También tomo en cuenta que tengo 73 años y se me hace más difícil arrendar. Cuando me den plazo definitivo voy a comunicarlo en video".

"Sé que la gente me va a echar de menos, porque se perderá una picada tradicional de Chile", lamentó.

"Manhattan", que nació el 1 de octubre de 1980 en la Vega Monumental, cuenta con otros dos locales en el Gran Concepción, Medio Camino y San Pedro, los que seguirán funcionando.

Instagram Manhattan Sa?ndwich

¿Qué dijo la Vega Monumental?

En un comunicado, la administración de la Vega Monumental explicó que "en el sector se encuentran los accesos de ingreso y salida para la gran mayoría de los cientos de camiones que a diario ingresan al recinto, y también el ingreso de vehículos menores y acceso a los estacionamientos de Av. Alessandri, tránsito que se ve constantemente entorpecido por el funcionamiento normal de los locales y de quienes los visitan, así como de quienes ejercen comercio ilegal y cobran estacionamiento en torno a ellos".

Además, apuntó a los hechos delictuales y de violencia que se han registrado en el sector en el último tiempo, afirmando que se ha hecho "una fuerte inversión en cámaras y guardias", pero aclarando que "fuera del perímetro, en la vía pública, sólo el Estado tiene potestad".

"Numerosos arrendatarios del Mercado Mayorista se han acercado a la Administración para solicitar que se intervenga en ese sector, que se ha convertido en un lugar que genera inseguridad a los arrendatarios, proveedores y clientes que descargan y compran productos, especialmente durante la noche y madrugada", añadió.

En ese sentido, la Vega Monumental aseguró que "ofreció a los dueños de los locales la posibilidad de instalarse en los espacios dispuestos y protegidos al interior del Mercado Mayorista o del Centro Comercial 21 de Mayo. Hasta la fecha, ninguno ha aceptado la propuesta".