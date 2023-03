¿La recibiste? Así funciona la alerta enviada por Google por el temblor en la zona central

21 mar. 2023 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

A las 14:38 horas de este martes 21 de marzo se percibió un fuerte sismo en la zona central del país. De manera casi instantánea, algunos usuarios de las plataformas de Google para celulares recibieron una alerta advirtiendo sobre el evento telúrico.

El mensaje informaba la hora, la distancia y la magnitud aproximada del temblor, según el sistema de alerta de terremotos de tu sistema operativo.

Así mismo, otros mensajes llamaban a la calma de la población, pero con un constante estado de alerta, ya que informaban sobre las posibles réplicas que se podrían sentir y, al mismo tiempo, entregaban consejos de seguridad en caso de derrumbes o corte de suministros.

Capturas de pantalla

¿Cómo funciona?

El sistema Crisis Response, junto al sistema de alertas de terremotos de Android, es un servicio gratuito que se encuentra disponible para todos los usuarios del mundo y que puede alertar a las personas incluso "antes de que comience el temblor", explican desde Google.

Dentro de Estados Unidos, las plataformas colaboran con el equipo de ShakeAlert, un sistema de seguimiento que cuenta con una red de 1.675 sensores sísmicos a lo largo de la costa oeste del país. Pero fuera de dicha nación, la empresa digital utiliza el crowdsourcing para detectar los movimientos sísmicos.

Según detallan desde la compañía, todos los teléfonos cuentan con acelerómetros pequeños capaces de detectar las vibraciones.

"Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor", expresaron desde Google.

¿Cómo activarlo?

Si no recibiste esta alerta, probablemente no has activado el sistema de alarmas en tu celular.

Antes que nada, debes verificar el tipo de software que utiliza tu teléfono, ya que este sistema solo se puede ejecutar en dispositivos con Android 12 o versiones posteriores.

Una vez verificada la información, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a configuraciones de tu teléfono. Presiona en "Seguridad y emergencia". Ingresa al menú Alertas de terremoto y actívalas. También puedes activar la opción "Enviar mensaje de emergencia".

