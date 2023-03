"No puedo estar botando $840 mil mensuales": Familias acusan millonaria estafa en inversión por condominio VIP en Olmué

21 mar. 2023 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de familias denuncia un millonario engaño del que habrían sido víctimas, luego de haber invertido en un condominio VIP en Olmué, región de Valparaíso, que es inhabitable.

Específicamente, el problema habría sido originado mediante una estafa piramidaly nace de la inversión en departamentos que actualmente se encuentran abandonados, por lo que se trataría de una "inversión fantasma". Este negocio fue ofrecido por la empresa Retail Chile, propiedad de quien era percibido como un mentor de empresarios: Hernán Herrera Acevedo.

Las personas afectadas recién se percataron del supuesto engaño cuando quisieron retirar su fondos, manteniéndose hoy endeudados por este negocio, en el que estaría involucrada la municipalidad de la comuna por un presunto caso de corrupción. Al respecto, los damnificados entregaron nuevos descargos en el matinal "Mucho Gusto".

"No puedo estar botando $840 mil mensuales"

Se suponía que los departamentos en que invirtieron se los entregarían en septiembre de 2019. Con el paso de los meses, creyeron que la demora se debía por el estallido social y la posterior crisis sanitaria del coronavirus. Sin embargo, en la actual relativa normalidad, las llaves de los inmuebles todavía no llegan a sus manos.

Esta presunta estafa les ha causado un dolor de cabeza que seguramente los acompañará gran parte de su vida, si es que no obtienen una respuesta, ya que para financiar la inversión, muchos de ellos solicitaron créditos a 30 años de plazo.

Roberto Matus es uno de los inversionistas damnificados y declaró sentirse "absolutamente estafado. Es una experiencia que no se la deseo a nadie, yo invertí alrededor de 5.000 UF —cerca de $178 millones— más una parte que invirtió mi señora".

Roberto Matus, uno de los afectados por esta presunta estafa millonaria.

"Es lamentable sentir que (esto) a nadie le importa. Hemos ido a hacer cosas con la municipalidad para que nos ayude y, desafortunadamente, no habría ninguna respuesta positiva al respecto", agregó.

Como los afectados están pagando los dividendos de la millonaria inversión fantasma, tampoco pueden deshacerse de la propiedad mediante una venta: "No solo no me da (financieramente), sino que no puedo estar botando $840.000 mensuales (en dividendo) por algo que no existe", declaró Matus, quien decidió no pagar las cuotas hipotecarias.

Según dijo, en estos últimos cuatro años, Herrera nunca se ha comunicado con ellos para entregarle alguna solución, considerando que él les aseguró que resolvería esta problemática: "Yo no le tengo fe, no le creo nada a ese señor", manifestó.

Así lucen los departamentos abandonados en los que invirtieron.

La responsabilidad de los bancos y una petición al municipio de Olmué

Gonzalo Torres es otra víctima de esta situación: él invirtió $11 millones y se endeudó con el banco por otros $100 millones más mediante un crédito a 30 años. En su caso, él responsabiliza a una entidad bancaria: "Me he contactado dos veces con Santander, vinieron a tasar el departamento dos años después de la recepción municipal y dieron igual el valor de la tasación que me estaban pidiendo comercialmente. Entonces me pregunto: ¿con qué antecedentes dan ese crédito?".

Por último, el grupo envió una petición a la municipalidad de Olmué: que se anule el certificado de recepción final para solicitarle al banco que suspenda el cobro de los créditos que están pagando "por algo que no existe", concluyeron.

Revisa la entrevista en "Mucho Gusto"

Todo sobre Noticias Chile