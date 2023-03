Video muestra a un perro siendo rescatado por carabinero tras caer al canal San Carlos

21 mar. 2023 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, un perro que había caído al canal San Carlos y que estaba siendo arrastrado por el caudal, en la comuna de La Reina, fue rescatado con vida por un carabinero.

El hecho quedó registrado en video que luego fue compartido en las redes sociales de la institución, en el que se ve la heroica acción del uniformado.

"Luchando contra una helada corriente"

De acuerdo a Carabineros, el hecho ocurrió al mediodía, en el sector de Echeñique con Tobalaba.

Carabineros

En ese lugar, personal de la municipalidad de La Reina divisó al can, quien se encontraba "luchando contra una helada corriente".

Afortunadamente, el Sargento 1º Carlos Rojas Guzmán, de la 16ª Comisaría, se encontraba patrullando en el sector y de inmediato fue en ayuda del animal.

Video del rescate

"No dudé en tirarme al canal"

"Llevo 25 años en Carabineros y me ha tocado participar en varios rescates, pero primera vez que salvo a un perrito", señaló el Suboficial Rojas.

"No dudé en tirarme al canal, así que me até una soga a la cintura y me acerqué. Se veía que estaba con hipotermia, ya que es agua que viene de la cordillera y está muy helada", manifestó.

Tras el rescate, de acuerdo al efectivo policial, vecinos señalaron que el perro pertenecía a ese sector, por lo que se encargaron de llevárselo a su dueño.