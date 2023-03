Ministro de Justicia por petición de nuevo indulto a preso del Estallido Social: "Lo estudiaré con atención"

19 mar. 2023 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la solicitud presentada para un nuevo indulto de uno de los denominados "presos del Estallido Social", asegurando que una vez que tenga el expediente del privado de libertad a su disposición, "estudiará con atención" el tema.

¿Qué dijo?

Respecto a este posible indulto, el ministro señaló que "se informó al Tribunal Constitucional que (la solicitud) ingresó el 13 de enero y que está en tramitación".

Ir a la siguiente nota

Además, detalló que "por razones legales, dado que yo tengo que resolver estas solicitudes de indulto, como todas, a mí no me corresponde anticipar opinión. Solo puedo decir que los indultos se evalúan caso a caso y de acuerdo a los antecedentes que se encuentran en su expediente. Ese expediente está en tramitación, todavía no llega a mi escritorio y cuando llegue lo estudiaré con atención".

Por otro lado, manifestó que más allá de la solicitud de indulto del preso del Estallido Social, "regularmente llegan solicitudes de indulto al Ministerio, es muy habitual, las tasas de rechazo es mayoritaria en todas las administraciones. En esta administración se solicitaron indultos que han sido rechazados", sin embargo, aclaró que solicitudes vinculadas "al estallido social (ha llegado) una sola adicional".

Por último, se refirió a las críticas provenientes por parlamentarios en torno a los indultos.

"Aquí hay cosas en las que yo creo que hay que tener cuidado; hay que tener cuidado, aun en el escenario más encrispado, de utilizar a las personas como medios. La razón es que los expedientes están íntegramente en conocimiento del Tribunal Constitucional", sentenció.