Más de 700 animales marinos han varado muertos en lo que va de 2023: 482% más que en 2022

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó de 763 ejemplares de lobos marinos comunes, pingüinos de Humboldt y chungungos varados muertos, principalmente en la costa de la zona norte del país, durante el primer trimestre de 2023.

En detalle, son 532 lobos marinos, 234 pingüinos de Humboldt y 6 chungungos en las costas de la macrozona norte, siendo las regiones más afectadas Arica y Parinacota y Atacama.

Esta cifra supera en un 482,4% al total de varamientos, correspondientes a estas especies, registrados en 2022, según informó la entidad.

¿Qué dijo el Sernapesca?

Soledad Tapia, Directora Nacional de Sernapesca, dijo que “durante estos tres meses del año registramos una cifra histórica de animales marinos varados muertos, correspondiente a 763 ejemplares de estas tres especies".

"El total de estos animales varados muertos año completo en 2022 fue de 131, y en el año 2021 fueron 120 ejemplares muertos en total. Lo que da cuenta de que claramente estamos frente a una situación anómala", añadió.

Esto, dijo, "lo atribuimos al fenómeno de la influenza aviar altamente patógena, especialmente porque los varamientos de estos meses se concentran en la zona norte”.

En el contexto de la emergencia por Influenza Aviar, Sernapesca reforzó el trabajo con delegaciones presidenciales, gobiernos regionales, SAG, seremías, municipios y otros, con el fin de apoyar un plan de vigilancia activa en el borde costero.

Cabe destacar que la entidad está priorizando la asistencia a los varamientos de animales con sintomatología asociada a influenza aviar. La disposición de los animales muertos corresponde a los municipios.

La institución reiteró el llamado a no tocar, mantener la distancia y reportar al 800 320 032 un ave o animal marino muerto o que presente signos como decaimiento, tos, dificultades respiratorias o espasmos musculares. Esto incluye no trasladarlos, no devolverlos al mar ni enterrarlos en playas por cuenta propia.