Surgen nuevas víctimas del "gurú" de los emprendedores: Tienen deudas millonarias por departamentos que no podrán usar

18 mar. 2023 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Surgen nuevas denuncias sobre un modelo de negocio que ha ido dejando construcciones abandonadas y personas endeudadas, específicamente en la ciudad de San Antonio, en la provincia de Los Andes y en el exclusivo sector de Mantagua.

Se trata de un millonario engaño, que las víctimas relacionan con una estafa piramidal, ya que invirtieron en complejos turísticos que no existen y están pagando créditos hipotecarios de propiedades que nunca fueron terminadas.

¿Quién está detrás de la estafa?

El líder de esta estafa sería un reconocido mentor de empresarios llamado Hernán Herrera, quien es el dueño de Retail Chile, la empresa que está detrás de este negocio. Conocido como el "gurú" de los emprendedores, ha sido denunciado por más de 15 personas.

"Y al momento de pedir la plata de vuelta empezamos con los problemas 'que no, que estoy terminando San Antonio, que estoy esperando que me entre plata de por aquí, de por allá' y la verdad es que ningún proyecto lo estaba terminando", cuenta Juan, una de las víctimas que no quiso revelar su identidad.

"Estaba construyendo por aquí y por allá y la realidad es que ningún proyecto lo estaban terminando. Estaban construyendo en todos lados, pero ninguno terminado", revela el afectado.

El mismo método

Todas las víctimas describen el mismo modus operandi, fueron invitadas a hoteles de Santiago y la quinta región. Allí, en producidas charlas, eran tentadas para invertir su dinero en centros turísticos de Chile y el sur de Brasil. Las inversiones podían ser comprando supuestas acciones o adquiriendo departamentos en los condominios que se estaban construyendo.

¿Cómo se produjo el engaño millonario?

El abogado querellante, Julio Eloysa, señala que "esta situación comienza hace alrededor de unos 10 o 12 años atrás, en una modalidad llamada café de emprendedores".

Juan fue uno de los más afectados por la estafa y entrega mayores antecedentes sobre el caso. "Nos invitó a una reunión del café de emprendedores. Donde Hernán Herrera era el relator. Regalaba un libro y te decía 'oye tengo unos libros para comprar, sobre cómo hacer inversiones en Chile' y otros tantos libros más que él tenía. Y a partir de ello te va mostrando el modelo de negocio".

"Hasta ahí se veía medianamente bien. Parecía atractivo para invertir. Y uno va viendo que más gente lo va haciendo. Yo tengo varios tipos de inversiones. Inversión monetaria que son 800 palos. Que se supone que eran 1300 los que tenía que retirar", agrega el denunciante.

Seguramente en los próximos días seguirán apareciendo nuevos antecedentes de este insólito y escandaloso modelo de negocios, liderado por quien - hasta hace poco tiempo - aparecía en los medios como un "gurú" de los emprendedores.