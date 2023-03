Conductora que rendía test práctico le chocó el auto y el examinador huyó: Ahora nadie quiere pagar los daños

17 mar. 2023 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

En una complicada situación se encuentra una mujer cuyo vehículo fue chocado en su parte trasera por un auto en práctica, el que estaba siendo conducido por una aspirante que rendía el examen práctico para obtener la licencia de conducir.

El problema está en que no tiene certezas sobre quién se responsabilizará por el siniestro, el que ocurrió en San Antonio, región de Valparaíso. Podría ser la propia aspirante, la escuela de conductores que prestó el automóvil o el copiloto, quien en realidad era el examinador de la Dirección de Tránsito del municipio de la comuna.

En la búsqueda de los responsables

La afectada en esta historia es Marisol Carvacho, cuyos intentos por encontrar a la persona que se hará cargo de los daños han sido infructuosos.

"Ese día (del choque), el funcionario de la municipalidad que iba de copiloto se fue del lugar, cosa que no entiendo, y la mujer que iba de chofer me dio sus datos, su teléfono, pero después me bloqueó. Más encima, el trabajador municipal presentó una licencia médica. Desde el choque que no sé nada de los participantes", declaró a El Líder de San Antonio.

En el municipio, la Dirección de Tránsito está realizando un sumario interno para recabar los antecedentes del insólito suceso y de la supuesta huida del trabajador antes que llegara Carabineros. Ya le comunicaron los avances a la afectada, pero ella aún desconoce quién se hará cargo de los daños a su automóvil.

Así quedó el vehículo de la escuela de conductores. Fuente: El Líder de San Antonio.

Escuela involucrada cuenta con seguro para accidentes

Desde la escuela "Los Conquistadores", institución que facilitó el auto para el test práctico, le informaron a Marisol que poseen un seguro para accidentes, el que supuestamente cubriría todos los gastos asociados a la colisión.

Sin embargo, los problemas suman y siguen: cuando Carvacho llamó a la aseguradora, el ejecutivo "me explicó que eso no es tan así, que solo disponen de un dinero tope y lo demás lo pago yo, pero yo no tendría por qué pagar, si no fue culpa mía".

Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene Marisol?

El despacho de abogados "Asesorías y Defensas Integrales (AyDI)" señaló las alternativas legales que tiene la afectada para lograr que su auto sea reparado por quienes correspondan.

"Se podría presentar una demanda en el área civil o una querella criminal en el área penal, en contra de la conductora, del instructor examinador —su caso es especial, porque tiene facultades de conductor al mantener pedales en el asiento de copiloto— y de la escuela de conducción".

Para llevar a cabo alguna de estas acciones, hay que seguir un proceso: "Primero hay que acreditar la infracción; luego, presentar esta demanda civil en contra de los responsables para que (se encarguen) de los gastos, que a nuestro parecer son la aspirante y el propietario del vehículo, la escuela de conducción. Después se puede ver el tema del copiloto", señaló el grupo al mencionado medio.

