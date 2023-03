"Nos conectamos": Turista estadounidense inició trámites para llevarse a perro callejero que conoció en Valparaíso

17 mar. 2023 - 11:05 hrs.

Jennifer Lindahl es una especialista en marketing que vive en Wisconsin, Estados Unidos, pero que en febrero de este año decidió emprender un viaje hasta Valparaíso, en Chile.

La mujer se quedó en el departamento que arrendó una amiga en el sector del Cerro Yungay. En ese lugar había una plaza, la cual estaba llena de perros callejeros, entre ellos, un basset hound, que se ganó su corazón.

Ir a la siguiente nota

La gente que estaba en el parque lo llamaba Tommé, un can de ojos rojizos y algo tristes. Debido a la conexión que generó con el animal, la amiga de Jennifer le dijo que quizás debería adoptarlo.

"Es y será mi perro de compañía"

La turista estadounidense comentó que al día siguiente lo llevó al veterinario y ahí descubrió que el perro no tenía su microchip, aunque sí había sido vacunado. No obstante, estaba infestado de pulgas, aunque no presentaba problemas que comprometieran su salud, informa LUN.

Si bien la mujer volvió a su país de origen, ahora se encuentra haciendo las gestiones para llevarse al animal con ella: "Tommé y yo nos conectamos. Me seguía y se quejaba cuando no estaba cerca de mí. Tommé es y será mi perro de compañía", sostuvo.

"Estoy sorprendida por el amor y el cuidado que los chilenos le dan a los perros callejeros. Sé que Tommé ha tenido acceso a agua fresca y ha sido capaz de encontrar comida debido al amor, al respeto y al cuidado que los chilenos le dan a sus perros callejeros. Es inspirador", manifestó.

Jennifer acompañada del perro / LUN

¿Dónde permanece actualmente el perro?

Mientras Jennifer realiza los trámites, el perro quedó al cuidado de Carmen, una mujer que vive cerca de la plaza del Cerro Yungay, quien entregó ciertos detalles sobre la vida que tuvo el can cuando estuvo en la calle.

"Desde hace más de dos años este perrito caminaba a la una, a las dos de la mañana, y tomaba agüita donde se la dejábamos", indicó.

Por último, reveló el triste momento de la separación del perro y Jennifer, afirmando que "esa mujer era un mar de lágrimas. Se fue caminando roja, con los ojos hinchados. Ella se fue muy mal. Nadie podría fingir ese amor a primera vista que tuvo con Tommé".

Todo sobre Noticias Chile