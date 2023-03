Boric por explosivo aumento de crímenes: "Quiero que sean los delincuentes los que tengan miedo, no la ciudadanía"

15 mar. 2023 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric visitó nuevamente la región de Tarapacá, luego que su gira por la zona se viera interrumpida la semana pasada a raíz del cambio de gabinete.

En entrevista con un medio local, el Mandatario se refirió al explosivo aumento de la delincuencia en la región e insistió en que el Gobierno está trabajando para acabar con el crimen organizado.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

El jefe de Estado, en conversación con Radio Paulina, se refirió a los altos índices de migración en la zona, señalando que es "muy delicado confundir migración con delincuencia. Gran parte de los que emigran lo hacen por una situación de desesperación, porque están buscando una nueva oportunidad en la vida".

Sin embargo, aclaró que "quienes vienen a delinquir y son parte de bandas organizadas, los vamos a perseguir de manera implacable".

"Bandas de crimen organizado que pretenden instalarse en nuestro país, y que en algunos casos han tenido un nivel de inserción,... a ellos los vamos a perseguir de manera implacable, yo quiero que sean los delincuentes los que tengan miedo, no la ciudadanía", expresó.

"Pueden seguir intentándolo, pero que no les quepa duda que los vamos a perseguir con todo el rigor del derecho y de la ley, y Carabineros y la PDI tienen todo nuestro respaldo para ejercer el uso de la fuerza en el marco del estado derecho, para repeler los ataque cuando se enfrentan a criminales violentos", añadió.

"Será un combate complicado, pero lo vamos a ganar"

En la instancia, el Mandatario aseguró que está "empeñadísimo" en que la situación en la región mejore.

"No va a ser fácil, no será de la noche a la mañana, será un combate complicado, pero lo vamos a dar y no me cabe ninguna duda que lo vamos a ganar", afirmó.

El Presidente aclaró que "los últimos episodios de delincuencia, tantos los asaltos y agresiones a Carabineros, han terminado con las personas detenidas, a un costo muy alto muchas veces", agregando que combatir la violencia "es nuestra primera prioridad. Yo me despierto y me acuesto pensando en esto".

"Yo lo que pido, entendiendo la autonomía del poder judicial, es que frente a la criminalidad organizada haya mucha firmeza para que sepan que no la van a tener fácil", complementó.

Migración

Respecto a la situación migratoria en el norte del país, Gabriel Boric destacó el despliegue de 600 efectivos en Colchane, sin embargo, explicó que "estamos hablando de muchísimos kilómetros, es imposible de cubrir entera la frontera".

Por ello, indicó que actualmente "hay un trabajo diplomático que estamos haciendo. Desde 1978, Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia, y en la reconducción de los migrantes que entran por Bolivia, solo aceptan a ciudadanos de ese país".

El objetivo del Gobierno "es que todo aquel que entra de forma irregular pueda ser reconducido por donde vino y yo estoy haciendo esas gestiones con el Presidente Arce para que, a nivel de América Latina, enfrentemos esto".

"A principios de abril tendremos una reunión con diferentes presidentes amigos de América Latina donde uno de los temas que vamos a tratar será este", cerró.

